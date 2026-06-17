Charles Castronovo (1950): Ο Αιώνιος Λατίνος

Κάθε Παρασκευή στις 19:00 ο τενόρος και ραδιοφωνικός παραγωγός Γιάννης Φίλιας παρουσιάζει μεγάλους λυρικούς τραγουδιστές, μέσα από ζωντανές ή studio ηχογραφήσεις τους που εναλλάσσονται με στοιχεία από τη ζωή τους και την πορεία της καριέρας τους.

Βελούδινο «Σκοτάδι» με Ιταλική Φινέτσα

Στις 19 Ιουνίου του 1975 γεννιέται στη Νέα Υόρκη ο μικρός Charlie – που μια μέρα θα γινόταν ο πολύς Charles Castronovo.

Αν και Αμερικανός υπήκοος, αν και μεγαλωμένος στη Νότια Καλιφόρνια, ο καλλιτέχνης έχει τις ρίζες του στη Σικελία από την πλευρά του πατέρα και στον Ισημερινό από την πλευρά της μητέρας. Αν σε αυτά προσθέσει κανείς και την ακαταμάχητη γοητεία του, δεν είναι απορίας άξιο γιατί έχει περάσει ως Λατίνος στην οπερατική συλλογική συνείδηση. Πρωτίστως όμως, θεωρείται σήμερα ένας από τους πιο επιτυχημένους λυρικούς τενόρους της εποχής μας. Για τα γενέθλιά του, αυτή την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 19.00, θα μας «κεράσει» άριες, καντσονέτες και πολλά ακόμη, στην εκπομπή «Μια Φωνή στον Καθρέφτη» στο Τρίτο Πρόγραμμα.

Είστε όλοι καλεσμένοι!

INFO

«Μια Φωνή στον Καθρέφτη»

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026, στις 19:00.

Έρευνα – παραγωγή – παρουσίαση: Γιάννης Φίλιας

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho