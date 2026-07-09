Claude Debussy: «Πελλέας και Μελισσάνθη» “Pelléas et Mélisande” – Μέρος Α’

Λυρικό δράμα σε πέντε πράξεις. Λιμπρέτο του συνθέτη, βασισμένο στο ομώνυμο θεατρικό έργο του Maurice Maeterlinck. Πρωτοπαρουσιάστηκε στο Παρίσι, στη Salle Favart της Opéra-Comique, στις 30 Απριλίου του 1902.

11 Ιουλίου του 1937 και στην Αλεξάνδρεια, γεννιέται η Jeannette Pilou. Αιγυπτιώτισσα με Γαλλική φινέτσα – όπως το ρεπερτόριο που αγάπησε και υπηρέτησε – και με όψη αρχαιοελληνική. Ο σπάνιος αυτός σπόρος δεν θα έβρισκε καλύτερο χώμα για να μεγαλώσει και να ανθίσει, από την πρωτεύουσα της μουσικής, τη Βιέννη.

Η Jeannette Pilou αναδείχθηκε σε μια από τις σπουδαιότερες Ελληνίδες υψιφώνους του 20ου αιώνα, με διεθνή αναγνώριση, καθώς και μια εξαίσια δασκάλα για πολλούς από τους νυν μεσουρανούντες λυρικούς καλλιτέχνες της χώρας μας. Αυτήν και την επόμενη εβδομάδα, η εκπομπή μας θα είναι αφιερωμένη σε εκείνη, καθώς θα ξεκινήσουμε να ακούμε την περίφημη Μελισσάνθη της. Και μάλιστα, από δύο διαφορετικές δεκαετίες της καριέρας της, πρώτα στην Ιταλία το 1969 και κατόπιν στην Αμερική το 1983.

«Βουτιά» λοιπόν στα βαθιά σκοτεινά νερά του εξπρεσιονισμού, με αυτήν την τόσο ιδιαίτερη και λεπτοδουλεμένη ερμηνεία του έργου του Claude Debussy. Αυτό το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 20:30 από την εκπομπή “Opera Omnia”.

…μη λείψει κανείς!

Info:

“Opera Omnia”

Παραγωγή – παρουσίαση: Γιάννης Φίλιας



Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6

Η εκπομπή είναι διαθέσιμη για διαδικτυακή ακρόαση κατά την ώρα μετάδοσης και στη συνέχεια on demand εδώ: www.ertecho.gr/radio/trito/