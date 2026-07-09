Η Ρέα Γαλανάκη στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Η συγγραφέας Ρέα Γαλανάκη θα είναι καλεσμένη την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 22:00, στο Δεύτερο Πρόγραμμα και στην εκπομπή «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια».

Συζητά με την στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου και την δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Χριστακάκη για το πεζογραφικό ποιητικό της έργο με τίτλο «Το Κέικ» που επανεκδόθηκε φέτος από τις Εκδόσεις Καστανιώτη (α΄ έκδοση, Κέδρος, 1980).

Είναι το πρώτο αποτύπωμα της στροφής της Ρέας Γαλανάκη από την περίκλειστη επιγραμματική ποίηση των δύο προηγούμενων ποιητικών της συλλογών προς την αφήγηση. Σε μια μορφή αφήγησης, ωστόσο, που διερευνούσε τις δυνατότητές της να συνδυάσει τον πεζό με τον ποιητικό λόγο. Γι’ αυτό θα μπορούσε να οριστεί ως «αφηγηματική ποίηση» ή ως «είκοσι τέσσερα πεζά ποιήματα σε έξι αλληλοσυναρτώμενες ενότητες», με φεμινιστικό περιεχόμενο, όπου ο συμβολισμός έχει τον κυρίαρχο ρόλο.

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7

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