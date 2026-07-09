Τρία παραδοσιακά παραμύθια για μικρούς και μεγάλους

Η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας «Διηγήσεις» – «Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά» με τη Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά παρουσιάζει το Σάββατο 11 Ιουλίου, στις 17:00 ώρα Ελλάδας, τρία παραδοσιακά παραμύθια της ελληνικής μας παράδοσης για μικρούς και μεγάλους.

Παραμύθια που διασώθηκαν μέσα από τις προφορικές αφηγήσεις των γιαγιάδων και των παππούδων μας! Παραμύθια που άκουγαν μικροί και μεγάλοι στις καλοκαιρινές τους διακοπές στα μικρά και μεγάλα χωριά της ηπειρωτικής και της νησιωτικής μας χώρας! Παραμύθια της ελληνικής προφορικής μας παράδοσης που χάνονται σιγά σιγά, χρόνο με το χρόνο, αφηγητή τον αφηγητή.

Πολλά από αυτά βρήκαν τη θέση τους σε σελίδες μικρών βιβλίων αλλά και σε αυτοσχέδια σημειωματάρια λαογράφων και δασκάλων σε διάφορες περιοχές της χώρας ώστε «..να θυμούνται οι μεγάλοι και να μαθαίνουν οι μικροί..», όπως ακόμη λένε οι παραμυθάδες τους! Αναζητήστε τα στις βιβλιοθήκες του χωριών ή της χώρας του νησιού που θα επισκεφθείτε αυτό το καλοκαίρι και διδαχθείτε από τις αξίες και τα ιδανικά που πρεσβεύουν οι ιστορίες αυτές!

Σε αυτή την εκπομπή θα ακούσουμε τα παραμύθια: «Το μαγικό δαχτυλίδι» για τη δύναμη της υπομονής και του μόχθου έναντι στην απληστία των ανθρώπων, «Η Πεντάμορφη και ο Δράκος», για τη δύναμη της καλοσύνης, της ταπεινότητας και της προσφοράς των καλόκαρδων ανθρώπων και «Το παραμύθι που δεν είχε τέλος» για τη δύναμη της εξυπνάδας και του παραδειγματισμού σε κάθε τι δογματικό και απόλυτο. Μικροί και μεγάλοι συντονιστείτε μαζί μας στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί στις ιστορίες που έπλασε μοναδικά η ελληνική προφορική παράδοση μιας άλλης εποχής, αυτής των παππούδων μας και των γιαγιάδων μας!

Παραγωγή – παρουσίαση: Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά

Μετάδοση: Σάββατο 11 Ιουλίου 2026, 17:00 ώρα Ελλάδας

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