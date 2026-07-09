Η Δρ. Λεμονιά Παπαδοπούλου Κελίδου στις «ΚΑΛΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ – ΒΑΡΔΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ» 

Η Δρ. Λεμονιά Παπαδοπούλου Κελίδου, ειδικός στις διαπραγματεύσεις, η οποία ανήκει στη διεύθυνση ναυτιλιακών επενδύσεων και θαλάσσιου τουρισμού στο Υπουργείο Ναυτιλίας είναι η καλεσμένη του Αντώνη Καραγιαννάκη το Σάββατο 11-07-2026 στις «ΚΑΛΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ – ΒΑΡΔΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ» από τη ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Μιλάει για τη θάλασσα, τη ναυτιλία, τους νέους, τις ευκαιρίες που υπάρχουν σε αυτόν τον χώρο, την ναυτική εκπαίδευση, την παγκόσμια πρωτιά που έχει η χώρα μας, τις επικοινωνιακές δεξιότητες των ανθρώπων στα καράβια και στη στεριά, τις διαπραγματεύσεις κλπ.

«Η θάλασσα για εμένα είναι ένα μεγάλο πεδίο διαπραγμάτευσης. Έχει όλα τα στοιχεία που βρίσκει κανείς όταν διαπραγματεύεται. Τη θάλασσα πρέπει να τη σέβεσαι, να την υπολογίζεις, να την διαβάζεις, να την προγραμματίζεις. Όταν χρειάζεται πρέπει να περιμένεις και να κάνεις πίσω, να αλλάζεις πορεία και σχέδια. Είναι λοιπόν πεδίο διαπραγμάτευσης και επίσης η θάλασσα είναι μέρος της ταυτότητας μου και πολλών Ελλήνων», αναφέρει στην εισαγωγή της η κα Παπαδοπούλου.

Για τη ναυτιλία και τους νέους σε αυτόν τον χώρο τονίζει ότι «για να φτάσει η Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου και να γίνουμε παγκόσμιοι πρωταθλητές χρειάστηκαν θυσίες γενεών και γενεών. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούν οι νέοι και να είναι άκρως ανταγωνιστικοί, με όρεξη για δουλειά, δύναμη, υπομονή, επιμονή και με σπουδαία skils.

Η πρωτιά δεν μας χαρίστηκε. Οι νέοι πρέπει να είναι έτοιμοι να δοκιμαστούν και να ανταγωνιστούν σκληρά σε αυτόν τον χώρο και θα έρθει η στιγμή της δικαίωσης. Πρέπει να επενδύσουν για να κερδίσουν την επιτυχία τους στον χώρο της ναυτιλίας. Δεν κάνουν όλοι για όλα και αυτό είναι καλό να το γνωρίζουν».

Μια ενδιαφέρουσα κουβέντα – συζήτηση για τη θάλασσα, τις διαπραγματεύσεις, τη ναυτική εκπαίδευση, τους νέους στον απαιτητικό χώρο της ναυτιλίας που θα σας εντυπωσιάσει.

Μετάδοση: Σάββατο 11 Ιουλίου 2026, 08:00 ώρα

Σε επανάληψη την ίδια μέρα στις 20:00 ώρα

Επιμέλεια – παρουσίαση: Αντώνης Καραγιαννάκη

Ηχοληψία: Στεφανία Τσακίρη

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