Cristina Deutekom (1931 – 2014): Η Μεγάλη Ολλανδέζα

Κάθε Παρασκευή στις 19:00 ο τενόρος και ραδιοφωνικός παραγωγός Γιάννης Φίλιας παρουσιάζει μεγάλους λυρικούς τραγουδιστές, μέσα από ζωντανές ή studio ηχογραφήσεις τους που εναλλάσσονται με στοιχεία από τη ζωή τους και την πορεία της καριέρας τους.

Μία Ολλανδή Βασίλισσα της Όπερας

7 Αυγούστου 2014. Στην πόλη όπου γεννήθηκε, το Amsterdam, πεθαίνει η μεγάλη Cristina Deutekom, μία από τις σημαντικότερες Ολλανδές υψιφώνους του 20ου αιώνα.

Ένας σπάνιος τύπος δραματικής κολορατούρας, με φωνή που συνδύαζε μεταλλική λάμψη, μεγάλη έκταση, ασυνήθιστη δύναμη και εντυπωσιακή ακρίβεια στις γρήγορες κολορατούρες. Σπούδασε στο Κονσερβατόριο του Άμστερνταμ και ξεκίνησε την καριέρα της με συμμετοχή σε χορωδίες, οπερέτα και μικρούς ρόλους στην Ολλανδική σκηνή της όπερας. Η μεγάλη της στιγμή ήρθε με τη Βασίλισσα της Νύχτας στον «Μαγικό Αυλό» του Wolfgang Amadeus Mozart. Το ουσιαστικό της ντεμπούτο με αυτό το ρόλο, η Cristina Deutekom το πραγματοποίησε το 1963 στην Εθνική Όπερα της Ολλανδίας. Από εκεί και πέρα η «Βασίλισσα» έγινε το διαβατήριο της Deutekom για τα μεγαλύτερα Ευρωπαϊκά και Αμερικανικά θέατρα.

Στη Βασίλισσα της Νύχτας, αλλά και πολλούς ακόμα ρόλους του μεγάλου ρεπερτορίου της, θα την απολαύσουμε αυτή την Παρασκευή 7 Αυγούστου στην εκπομπή «Μια Φωνή στον Καθρέφτη».

Μη λείψει Κανείς!

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«Μια Φωνή στον Καθρέφτη»

Έρευνα – παραγωγή – παρουσίαση: Γιάννης Φίλιας

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