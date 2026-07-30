Fader UP! III: «Επιστροφή στις ρίζες μου…»

Ο τρίτος ραδιοφωνικός κύκλος του Fader UP! στον Περιφερειακό Σταθμό Ιωαννίνων ολοκληρώνεται και το τελευταίο επεισόδιο θα έχει έντονο άρωμα Πελοποννήσου.



Για το φινάλε της σεζόν, ο Αργύρης Κλιμαντήρης πιάνει το τιμόνι και επιστρέφει εκεί που χτυπάει η καρδιά του: στα μοραΐτικα χώματα. Εκεί θα στήσει ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι, γεμάτο ντόπιους ήχους και μνήμες που ελπίζει ότι θα μας ενώσουν όλους σε μια μεγάλη, τελευταία αγκαλιά. Άλλωστε, σε όποια βήματα, αυτό είναι ο χορός, μια ανεπιτήδευτη εξομολόγηση.



🎧 Συντονιστείτε την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 11:00, στον Περιφερειακό Σταθμό Ιωαννίνων.

[!] Αμέσως μετά την ραδιοφωνική μετάδοση, το επεισόδιο θα είναι διαθέσιμο για on demand ακρόαση στο ERTεcho.

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