Το ERT εcho, μέσω του Δικτύου της EBU, και σε συνεργασία με το Kosmos 93.6, παρουσιάζει τη Dota Kehr σε μια ξεχωριστή ζωντανή ηχογράφηση από τις MDR KULTUR Studiosessions. Η συναυλία θα είναι διαθέσιμη για ακρόαση, αποκλειστικά στην πλατφόρμα του ERT εcho, από την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, στις 19:00.

Με τα ξεχωριστά τραγούδια της και τη ζεστή σκηνική της παρουσία, η Dota Kehr έχει καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες δημιουργούς της σύγχρονης ευρωπαϊκής σκηνής. Συνδυάζει στοιχεία folk, chanson και σύγχρονου γερμανόφωνου τραγουδιού. Τα τραγούδια της ξεχωρίζουν για την ποιητικότητα και την κοινωνική ευαισθησία, ενώ η μουσική της ισορροπεί ανάμεσα στην οικειότητα του ακουστικού ήχου και τις σύγχρονες ενορχηστρωτικές αναζητήσεις.

Η ηχογράφηση που θα απολαύσουμε προέρχεται από τις MDR KULTUR Studiosessions στο Halle της Γερμανίας, μια σειρά συναυλιών που φιλοξενεί διακεκριμένους καλλιτέχνες. Συνοδευόμενη από το συγκρότημά της, η Dota παρουσιάζει ένα πρόγραμμα που αναδεικνύει τη δύναμη της τραγουδοποιίας της, την εκφραστικότητα των ερμηνειών της και τη μοναδική σχέση που δημιουργεί με το κοινό.

Στη συναυλία συμμετείχαν:

Dota Kehr – φωνή, κιθάρα

φωνή, κιθάρα Jan Rohrbach – φωνή, κιθάρα

φωνή, κιθάρα Alex Binder – φωνή, μπάσο

φωνή, μπάσο Patrick Reising – πλήκτρα, φωνή

πλήκτρα, φωνή Janis Görlich – φωνή, ντραμς

Πρόγραμμα:

Der Frühling – Dota Kehr (1979)

Dota Kehr (1979) Fortschritt – Dota Kehr (1979)

Dota Kehr (1979) Allerliebst – Dota Kehr (1979)

– Dota Kehr (1979) Das Meer schaut mich an – Dota Kehr (1979)

Dota Kehr (1979) Kettenkarussell – Dota Kehr (1979)

Dota Kehr (1979) Einfach zu abgelenkt – Dota Kehr (1979)

Dota Kehr (1979) Das wogende Meer – Dota Kehr (1979)

Dota Kehr (1979) Überall so – Dota Kehr (1979)

Dota Kehr (1979) Perfekte Schurken – Dota Kehr (1979)

Dota Kehr (1979) Wind unter den Flügeln – Dota Kehr (1979)

Dota Kehr (1979) Tontechniker – Dota Kehr (1979)

Dota Kehr (1979) Ich und er – Dota Kehr (1979)

Dota Kehr (1979) Im Springbrunnen baden… – Dota Kehr (1979)

Dota Kehr (1979) Utopie – Dota Kehr (1979)

Dota Kehr (1979) Für die Sterne – Stefan Ebert (20th cent.)

Milliardäre Reprise – Janis Weinthal (20th cent.)

Ein gutes Buch – Julius Fischer (1984)

Wenn dir das reicht – Dota Kehr (1979)

Dota Kehr (1979) Bademeister (encore) – Dota Kehr (1979)

Η συναυλία θα είναι διαθέσιμη για ακρόαση μέχρι και τις 26 Ιουλίου 2026, στις 12:00.

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Αποκλειστικά στο ERT εcho

Όλες οι συναυλίες θα είναι διαθέσιμες για ακρόαση στην πλατφόρμα για 30 ημέρες από την ημέρα ανάρτησής τους

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