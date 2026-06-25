Η Τίνα Πανδή για την Νίκη Καναγκίνη

Η Τίνα Πανδή μιλά στην Κατερίνα Ζαχαροπούλου για την έκθεση «Ωδή στα πράγματα. Νίκη Καναγκίνη. Αναδρομική» που πραγματοποιείται στο ΕΜΣΤ στην 17η εκπομπή του τρέχοντος Κύκλου της ΕΠΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ, το Σάββατο 27 Ιουνίου, στις έξι το απόγευμα, στο Τρίτο Πρόγραμμα.

Τίνα Πανδή

Η έκθεση πραγματοποιείται στο ΕΜΣΤ (από 02.04 μέχρι 08.11.2026) και σ’ αυτήν για πρώτη φορά επιχειρείται μια συνολική επαναφήγηση του έργου της Νίκης Καναγκίνη.

Νίκη Καναγκίνη

Η Νίκη Καναγκίνη (Αλεξανδρούπολη, 1933 – Αθήνα, 2008), υπήρξε μια από τις σημαντικότερες γυναίκες δημιουργούς της Eλληνικής μεταπολεμικής τέχνης.

Η επιμελήτρια της έκθεσης Τίνα Πανδή εξηγεί τους λόγους μέσα από την περιγραφή έργων, αρχείων, γεγονότων από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 έως και το 2000 – από την επανέκθεση έργων μεγάλης κλίμακας έως την ενεργοποίηση συμμετοχικών εγκαταστάσεων. Ζητήματα όπως η γλώσσα του μοντερνισμού, η σχέση εφαρμοσμένων και καλών τεχνών, η συστηματική διερεύνηση της γραφής ως εικαστικής πράξης, η έμφυλη ταυτότητα και εμπειρία, η συμμετοχική και κοινωνιολογική διάσταση του έργου τέχνης βρέθηκαν στο κέντρο του έργου της νωρίς, ενώ ο τίτλος της έκθεσης «Ωδή στα πράγματα» προέρχεται από το ομότιτλο ποίημα του Χιλιανού ποιητή Πάμπλο Νερούδα (1904-1973), που βρέθηκε στα αρχεία της καλλιτέχνιδας και αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για την ίδια.

Η Τίνα Πανδή εξηγεί πως η έκθεση έχει σχεδιαστεί ως μια συνολική εμπειρία, η οποία απευθύνεται σε «πιθανούς θεατές ή αναγνώστες», σύμφωνα και με τη διατύπωση που η ίδια η καλλιτέχνις χρησιμοποιούσε σε ορισμένα από τα Χειρόγραφά της.

INFO

Η Εποχή των Εικόνων στο Τρίτο

Κάθε Σάββατο στις 18:00

με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho