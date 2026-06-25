«Είμαι ο Λέων των Κυθήρων και έχω μια ιστορία να σας πω…» – Μέρος B’

…Και να μαι πάλι πίσω! Τι έκπληξη! Περίμενα να δω το παλιό μου βάθρο, τις παλιές βιτρίνες, τη μισοάδεια αίθουσα, αλλά…τι θαύμα ήταν αυτό; Πώς άλλαξε έτσι το μουσείο; Τι υπέροχες οι νέες βιτρίνες! Και πόσο πολλά εκθέματα, αντικείμενα που έβλεπα για πρώτη φορά! Όταν με έστησαν στη νέα μου θέση, έφεραν δίπλα μου ένα μηχάνημα, μια οθόνη τηλεόρασης.. Μα τι το θέλουν αυτό το άχαρο πράγμα; Όμως…πόσο λάθος είχα!… Άκουσα μια αντρική φωνή να αφηγείται τις περιπέτειές μου! Η ζωή μου είχε γίνει ταινία, να τη βλέπουν και να την ακούν οι επισκέπτες του μουσείου. Είχε γίνει και βιβλίο, να τη διαβάζουν και να μαθαίνουν ότι όλα αυτά ξεκίνησαν πριν από πολλούς αιώνες στο εργαστήρι ενός γλύπτη που ποτέ δεν άκουσα το όνομά του…»

Το Σάββατο 27 Ιουνίου, στις 17:00 με 18:00 ώρα Ελλάδας, η Φωνή της Ελλάδας θα μεταδώσει το δεύτερο μέρος της ιστορίας του επαναπατρισμού του περίφημου μαρμάρινου αγάλματος των αρχαϊκών χρόνων, του «Λέοντα των Κυθήρων», στο πλαίσιο της εκπομπής «Διηγήσεις» – «Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά» με τη Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά.

Αφηγούμαστε για τους μικρούς μας φίλους ένα υπέροχο βιβλίο από τις εκδόσεις Κέδρος που μας γνωρίζει την ιστορία και τις πάμπολλες περιπέτειες των ταξιδιών του μαρμάρινου λέοντος των Κυθήρων, δοσμένη με τρόπο απλό και κατανοητό για τα παιδιά από τη συγγραφέα παιδικών βιβλίων, αρχαιολόγο και ενεργό μέλος του Υπουργείου Πολιτισμού, Εύη Πίνη. Η εικονογράφηση του βιβλίου ανήκει στον αρχαιολόγο-σχεδιαστή Γιάννη Νάκα, που με τις ζωγραφιές του ταξιδεύει τους μικρούς και τους μεγάλους αναγνώστες του βιβλίου στο μακρύ ταξίδι του μαρμάρινου λέοντος, έως την ένδοξη επιστροφή του δεκαετίες μετά στο δικό του σπίτι στα Κύθηρα!

Παιδιά, αναζητήστε στο τέλος του βιβλίου το ιστορικό δελτίο καταγραφής του αγάλματος από το αρχείο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και αναζητήστε ακόμη το παράρτημα «Η ιστορία του Λέοντα των Κυθήρων. Απο τη μυθοπλασία στην πραγματικότητα». Σε αυτό θα βρείτε ένα πλούσιο χρονολόγιο φωτογραφιών και πληροφοριών με τις σημαντικότερες ιστορικές στιγμές του λέοντος αλλά και φωτογραφίες από την επιστροφή του ήρωα μας στο Μουσείο των Κυθήρων!

Μικροί και μεγάλοι συντονιστείτε μαζί μας στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και ελάτε να ακούσουμε μαζί το δεύτερο μέρος της ιστορίας του δικού μας θρυλικού λέοντα, του μαρμάρινου «Λέοντα των Κυθήρων»!

Παραγωγή, παρουσίαση: Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά

Μετάδοση: Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, 17:00 ώρα Ελλάδας

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