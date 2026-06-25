Η Όλγα Λασκαράτου και η Μαρία Γεωργιάδου στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Η μουσική παραγωγός και σκηνοθέτης Όλγα Λασκαράτου και η ηθοποιός Μαρία Γεωργιάδου θα είναι καλεσμένες στις 28 Ιουνίου 2026 στην εκπομπή «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια» στις 22:00, στο Δεύτερο Πρόγραμμα.

Στο πρώτο ημίωρο η Όλγα Λασκαράτου μας μεταφέρει στην Κεφαλονιά, μας ξεναγεί στην ιστορία του νησιού από την εποχή της αγγλικής κυριαρχίας μέχρι σήμερα, φωτίζοντας την ζωή και το έργο του σατιρικού ποιητή Ανδρέα Λασκαράτου. Η ίδια έκανε την έρευνα και την σκηνοθεσία του ντοκιμαντέρ «Ανδρέας Λασκαράτος, τα Μυστήρια της Κεφαλονιάς».

Στο δεύτερο ημίωρο η ηθοποιός Μαρία Γεωργιάδου μας ξεναγεί στην Σέριφο των αρχών του αιώνα μέσω της τηλεοπτικής σειράς «Από ήλιο σε ήλιο» που μεταδίδεται από την ΕΡΤ1. Η ίδια έγραψε το τηλεοπτικό σενάριο της σειράς αυτής που βασίζεται στο δίτομο λογοτεχνικό βιβλίο της Μαίρης Κόντζογλου «Από ήλιο σε ήλιο» από τις εκδόσεις Μεταίχμιο, που αναπλάθει λογοτεχνικά την ζωή των μεταλλωρύχων της Σερίφου το 1916 με την ματωμένη εξέγερση τους που οδήγησε στην καθιέρωση του 8ωρου στην Ελλάδα.

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7

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