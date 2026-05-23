Δύο βιρτουόζοι του μπουζουκιού στη Δική μας Πόλη

Η δύο σημαντικοί καλλιτέχνες θα μιλήσουν για ξεχωριστή διαδρομή τους στο χώρο του λαϊκού και του έντεχνου τραγουδιού. Θα αναφερθούν στη γενέτειρά τους, τον Βόλο, στις μνήμες και στις εμπειρίες από τα πρώτα βήματα με τους αδελφούς Μιλάνους, στη σχολή των οποίων μαθήτευσαν συνδυάζοντας το λαϊκό τραγούδι με τα δυτικά ακούσματα και το ελαφρό, την οπερέτα κ.α. Θα αναφερθούν στη μακρά πορεία τους στην ελληνική μουσική, στην έντονη παρουσία τους στη δισκογραφία, αλλά και στις συναυλίες με σημαντικούς Έλληνες ερμηνευτές.

Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στον Γιώργο Ζαμπέτα, καθώς και οι δυο ηχογράφησαν και απέδωσαν τραγούδια από “Το περιβόλι του Γιώργου Ζαμπέτα”.

Ο Άρης και ο Βαγγέλης θα μιλήσουν για την αξία του οργάνου που υπηρετούν, για την επίδρασή του στη κατανόηση του λόγου μέσα από τον στίχο αλλά και την ποίηση καθώς και μέσα από τις μουσικές του Μίκη, του Μάνου και άλλων δημιουργών.

Στην εκπομπή θα ακουστούν πολλές δικές τους συνθέσεις όπως και άλλων οργανοπαικτών του μπουζουκιού καθώς και ενδιαφέρουσες ιστορίες από τις συνεργασίες τους στα πάλκα, στη δισκογραφία, στις καθημερινές σχέσεις με τους συνοδοιπόρους.

Παραγωγή – παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Κυριακή 24 Μαΐου, 12:00-14:00 ώρα Ελλάδας – και σε επανάληψη στις 01:00-03:00 το πρωί της Δευτέρας.

