URBAN SOUNDS X ATHENS JAZZ

Το Athens Jazz γιορτάζει φέτος 25 χρόνια παρουσίας και το Urban Sounds αφιερώνει ολόκληρο το Σαββατοκύριακο στη μεγάλη γιορτή της τζαζ που θα πραγματοποιηθεί στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων από τις 25 έως τις 31 Μαΐου.

Το Σάββατο 23 Μαΐου, στις 13:30, καλεσμένος στο στούντιο του Kosmos θα είναι ο Άγγελος Κυρούσης, ο άνθρωπος πίσω από το ιδιαίτερο πρότζεκτ της Greek Cooking Band που θα παρουσιαστεί την πρώτη ημέρα του φεστιβάλ, τη Δευτέρα 25 Μαΐου.

Η Greek Cooking Band είναι ένα σχήμα που δημιουργήθηκε ειδικά για την επετειακή διοργάνωση του Athens Jazz, αντλώντας έμπνευση από τον εμβληματικό δίσκο «Greek Cooking» του 1967 και επανεξετάζοντας τη συνάντηση της jazz με την ελληνική μουσική παράδοση μέσα από μια σύγχρονη ματιά. Παράλληλα, λειτουργεί σαν ένα «ζωντανό γενεαλογικό δέντρο» του φεστιβάλ, φέρνοντας στη σκηνή μουσικούς και δημιουργούς που έχουν συνδεθεί με διαφορετικές περιόδους της ιστορίας του Athens Jazz.

Την Κυριακή 24 Μαΐου, το Urban Sounds συνεχίζει το αφιέρωμά του, με τον Μιχάλη Kαμάκα να επιλέγει μουσικές από το φετινό line-up του φεστιβάλ και να δίνει μια πρώτη γεύση από τους ήχους και τις ξεχωριστές στιγμές της επετειακής διοργάνωσης.