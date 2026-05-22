«Έξι Πρόσωπα Ζητούν Συγγραφέα» του Πιραντέλλο στο Μεγάλο Αφιέρωμα του Τρίτου στον Στέφανο Ληναίο

Το Τρίτο Πρόγραμμα και η εκπομπή «Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο» συνεχίζουν για τρίτη εβδομάδα το αφιέρωμα στον εμβληματικό καλλιτέχνη Στέφανο Ληναίο, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή σε ηλικία 98 ετών

Με αφορμή την απώλειά του, το Τρίτο Πρόγραμμα ανατρέχει στο πλούσιο Αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και παρουσιάζει το τρίτο από πέντε σημαντικά θεατρικά έργα στα οποία πρωταγωνίστησε ο αείμνηστος ηθοποιός.

Την Κυριακή 24 Μαΐου στις 20:30 θα μεταδοθεί το έργο «Έξι πρόσωπα ζητούν συγγραφέα» του Λουίτζι Πιραντέλλο.

Το πιο διάσημο και ριζοσπαστικό έργο του Πιραντέλλο, πρωτοπαρουσιάστηκε το 1921 και άνοιξε νέους δρόμους στο σύγχρονο Ευρωπαϊκό δραματολόγιο. Πάνω από όλα το έργο αυτό πραγματεύεται την αβεβαιότητα και την ρευστότητα που διέπει την ανθρώπινη ύπαρξη.

Η πλοκή ξεκινά με έναν θίασο που κάνει πρόβες για ένα έργο, όταν ξαφνικά εισβάλλουν στο θέατρο κάποιοι άνθρωποι που ζητούν από τον σκηνοθέτη να αναλάβει να γράψει την ιστορία τους και να την ανεβάσει. Οι χαρακτήρες ζητούν επίμονα να τους δοθεί ζωή, να τους επιτραπεί να αφηγηθούν την ιστορία τους. Για το σκοπό αυτό, καθένας τους παρουσιάζει την ιστορία, όπως όμως την βλέπει από τη δική του οπτική γωνία…

Ο Στέφανος Ληναίος υπογράφει τη ραδιοσκηνοθεσία και ερμηνεύει τον Σκηνοθέτη του θιάσου, που συντονίζει τη δράση και τη σύγκρουση μεταξύ των «Προσώπων» και των ηθοποιών και έρχεται αντιμέτωπος με το υπαρξιακό σύμπαν του Ιταλού δημιουργού.

Μετάφραση: Αλέξης Σολωμός

Ραδιοσκηνοθεσία: Στέφανος Ληναίος

Μουσική επιμέλεια: Λίτσα Παρισάκη

Επιμέλεια ήχων: Δανάη Ευαγγελίου

Τεχνική επιμέλεια: Κώστας Μελίδης

Στον ρόλο του Σκηνοθέτη ο Στέφανος Ληναίος

Παίζουν οι Ηθοποιοί: Πέτρος Ζαρκάδης, Αλέκος Μαυρίδης, Ντίνα Κώνστα, Τάσος Κωστής, Χρήστος Κελαντώνης, Γιώργος Νέζος, Δημήτρης Γιαννόπουλος, Βίκυ Βανίτα,, Θόδωρος Ζιζίκος, Βάσος Ανδρονίδης, Χριστίνα Κουτσουδάκη, Έλλη Φωτίου, Βασίλης Κεχαγιάς, Ντίνα Γιαννακού.

Το αφιέρωμα του Τρίτου στο Στέφανο Ληναίο, που αναδεικνύει τη μεγάλη υποκριτική γκάμα του ηθοποιού μέσα από απαιτητικούς ρόλους, ολοκληρώνεται με δύο ακόμη μεταδόσεις:

31/05 «Ε… Νοικοκυραίοι!» του Βασίλη Ανδρεόπουλου .

του . Κρατά τον κεντρικό ρόλο του Ορέστη, του ομογενούς που επιστρέφει στην Ελλάδα. 07/06 «Οι Εκατομμυριούχοι της Νάπολης» του Εντουάρντο ντε Φίλιππο.

Υποδύεται τον Τζεννάρο, έναν πατέρα που παλεύει για την ηθική επιβίωση μέσα στη δίνη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το Τρίτο Πρόγραμμα προσκαλεί τους ακροατές σε αυτό το πνευματικό μνημόσυνο, τιμώντας έναν καλλιτέχνη που υπηρέτησε τον λόγο και το ήθος με συνέπεια και πάθος μέχρι την τελευταία του στιγμή.

Λίγα λόγια για τον Στέφανο Ληναίο (1928-2026)

Ο Στέφανος Ληναίος υπήρξε μια πολυσχιδής προσωπικότητα του Ελληνικού πολιτισμού. Ηθοποιός, σκηνοθέτης, θιασάρχης (μαζί με την πολυαγαπημένη του σύζυγο Έλλη Φωτίου στο ιστορικό Θέατρο Άλφα), συγγραφέας και παραγωγός ραδιοφωνικών εκπομπών, διέγραψε μια λαμπρή πορεία επτά δεκαετιών, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο θέατρο, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Άνθρωπος με βαθιά κοινωνική ευαισθησία και πολιτική δράση, παρέμεινε μέχρι το τέλος ένας ενεργός πολίτης και ένας «πιστός εργάτης» της Τέχνης.

Επιμέλεια αφιερώματος: Μάρα Καλούδη

