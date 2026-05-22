Μνήμη Κυριάκου Σφέτσα

Την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 στις 23:00 από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 και την εκπομπή «Καινά Δαιμόνια», ο Πανταζής Τσάρας σε ένα μικρό ωριαίο αφιέρωμα στον ραδιοφωνικό παραγωγό, Διευθυντή του Τρίτου Προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και πολύπλευρο συνθέτη Κυριάκο Σφέτσα, που έφυγε από κοντά μας πριν από λίγες εβδομάδες.

Μια αναφορά στην πορεία του Κυριάκου Σφέτσα από τα νεανικά του χρόνια ως το σήμερα. Καλεσμένος του Πανταζή Τσάρα στην εκπομπή είναι ο γνωστός τσελίστας και σολίστας της Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ, αλλά και αδελφός του Κυριάκου Σφέτσα, Χρήστος Σφέτσας, που μας μιλά για τον αδελφό του και την οικογένειά τους.

Επίσης, στην εκπομπή ακούγεται η συνέντευξη που έδωσε ο Κυριάκος Σφέτσας στα Καινά Δαιμόνια το 2021, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου, μια αναφορά στο έργο του «Διπλοχρωμία» και τον παραδοσιακό κλαρινετίστα Βασίλη Σούκα στον οποίο ήταν αφιερωμένο το έργο αυτό.

Να είστε εκεί!

Παραγωγή – Παρουσίαση: Πανταζής Τσάρας

Ηχοληψία – Μοντάζ : Αργύρης Παντελιάδης

Μετάδοση: Κυριακή 24 Μαΐου, στις 23:00

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 & ertecho.gr