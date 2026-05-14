Η Χορωδία της ΕΡΤ, υπό τη μουσική διεύθυνση του Μιχάλη Παπαπέτρου, θα πραγματοποιήσει μια μοναδική συναυλία με τίτλο «Ecco Maggio: Ένα φωνητικό ανθολόγιο, από την Αναγέννηση έως τον Ρομαντισμό», στο Ωδείο Αθηνών (Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος), την Κυριακή 17 Μαΐου 2026, στις 20:30.

Μετά τις ιδιαίτερα επιτυχημένες θεματικές παραγωγές της τελευταίας περιόδου, η Χορωδία της ΕΡΤ και ο μαέστρος της Μιχάλης Παπαπέτρου συνεχίζουν δημιουργικά, προτείνοντας μια νέα πρωτότυπη συναυλία αφιερωμένη στην Άνοιξη. Τα πολλαπλά πρόσωπα της εποχής, η αναγέννηση της φύσης, ο έρωτας, το παιχνίδι, η γιορτή, αλλά και η μνήμη και η συγκίνηση, ξεδιπλώνονται μέσα από σολιστικά μέρη, ντουέτα, κουαρτέτα, κουιντέτα και χορωδιακά έργα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα από την Αναγέννηση έως τον Ρομαντισμό και τον 20ό αιώνα, με συνθέτες όπως οι Thomas Morley, Orlando Gibbons, Luca Marenzio, Franz Schubert, Felix Mendelssohn, Johannes Brahms, καθώς και οι Maurice Ravel και Hugo Wolf. Η συναυλία αναδεικνύει τη σταθερή καλλιτεχνική αναζήτηση της Χορωδίας για καινοτόμες μορφές παρουσίασης, με έμφαση στη δραματουργική συνοχή και στην αξιοποίηση των ίδιων των τραγουδιστών σε πολλαπλούς ρόλους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της συναυλίας:

Thomas Morley: Now Is the Month of Maying

Νατάσα Αγγελοπούλου, Σοφία Πετρίδη, Γιάννης Κάβουρας, Λουκάς Πανουργιάς, Παναγιώτης Ζαβίτσας Thomas Morley: April is in my Mistress face (Χορωδία) Thomas Arne: Under the Greenwood Tree

Αλεξάνδρα Πλέσσια Orlando Gibbons: The Silver Swan (Χορωδία) John Dowland: Clear or Cloudy

Δέσποινα Βαφέα, Αντωνία Τζίτζικα, Βαγγέλης Μήτκας, Μιχάλης Αγγελιδάκης, Ορέστης Λαζάρου Luca Marenzio: Ecco Magio Seren

Πένυ Δεληγιάννη, Αμαλία Τάτση, Γιάννης Φίνας, Γιάννης Κάβουρας, Κώστας Μαυρογένης Thomas Morley: It Was a Lover and His Lass

Πένυ Δεληγιάννη, Μαρία Τανάγια, Γιάννης Μανιατόπουλος, Ιωσήφ Κετετζιάν Franz Schubert: Frühlingsglaube

Εύα Ρεβίδη Franz Schubert: An die Natur

Μαρίνα Ρετσκάλοβα Felix Mendelssohn: Die Nachtigall

Μαρία Ζαβίτσα, Σοφία Μαυρίκου, Λουκάς Πανουργιάς, Ιλία Αλγκάερ Robert Schumann: Frühlingslied

Παναγιώτης Φίνας, Ιωάννης Φίνας Franz Schubert: Die Forelle

Ηλίας Ρόδε Παναγιώτης Φίνας: In Luce Veris (Στο φως της Άνοιξης) για σόλο σοπράνο, μεικτή χορωδία κ πιάνο, σε πρώτη εκτέλεση, γραμμένο ειδικά για τη συναυλία της 17ης Μαΐου και αφιερωμένο στη χορωδία της ΕΡΤ. «Το έργο μιλά για τη στιγμή που η Άνοιξη γεννιέται μέσα μας. Για τη μετάβαση από τη σιωπή προς το φως και την αναγέννηση της ψυχής»

Σοφία Παπαδημητροπούλου Johannes Brahms: Die Meere

Σταυρούλα Γιαννακοπούλου, Σοφία Μαυρίκου Hugo Wolf: Er ist’s

Μαίρη Γουγούση Felix Mendelssohn: Frühzeitiger Frühling (Χορωδία) John Ireland: Spring Sorrow

Χιάν Οκ Λη Felix Mendelssohn: Maiglöckchen und die Blümelein

Βαγγέλης Μήτκας, Πάρης Δημάτσας Johannes Brahms: O süßer Mai (Χορωδία) Maurice Ravel: Trois beaux oiseaux du Paradis (Χορωδία & Σολίστες)

Σταυρούλα Γιαννακοπούλου, Καλλινίκη Παντελίδου, Ιωάννης Φίνας, Δημήτρης Καρατζάς Robert Schumann: Zigeunerleben

Νατάσα Αγγελοπούλου, Άννα Φιλανδριανού, Αλέξανδρος Μασμανίδης, Ιλία Αγκάερ Johann Strauss II: An der schönen blauen Donau (Χορωδία)

Χορωδία της ΕΡΤ

Μουσική Διεύθυνση: Μιχάλης Παπαπέτρου

Πιάνο: Θάνος Μαργέτης

Μιχάλης Παπαπέτρου

Θάνος Μαργέτης