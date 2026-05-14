Η Κίττυ Παϊταζόγλου στο «Drama Therapy» 

Στο νέο επεισόδιο του podcast «Drama Therapy» ο Αντώνης Τζαβάρας υποδέχεται την Κίττυ Παϊταζόγλου.

Η ταλαντούχα ηθοποιός που τα τελευταία χρόνια αφήνει το αποτύπωμά της στο ελληνικό θέατρο, συζητά με τον Αντώνη Τζαβάρα για τη νέα της παράσταση.

Η «Συναίνεση» της Βρετανίδας Νίνα Ρέιν, που παρουσιάζεται στο Σύγχρονο Θέατρο σε σκηνοθεσία του Τάκη Τζαμαργιά, είναι ένα έργο που γράφτηκε το 2017 και εξετάζει, με οξυδέρκεια, σημερινή γλώσσα και μαύρο χιούμορ, κρίσιμα ζητήματα της εποχής μας, όπως τα όρια της κακοποίησης μέσα στη σχέση και την οικογένεια και την αδυναμία της επίσημης Δικαιοσύνης να υποστηρίξει και να δικαιώσει ουσιαστικά τα θύματα σεξουαλικής βίας.

Στη συζήτηση συμμετέχουν δύο ακόμα πρωταγωνιστές της «Συναίνεσης», ο Αλέξανδρος Μαυρόπουλος και η Βαλέρια Δημητριάδου.

Το «Drama Therapy» είναι ένα podcast από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 και το ERT εcho, αφιερωμένο στο θέατρο.

Το επιμελείται και το παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Αντώνης Τζαβάρας και η βασική επιδίωξη της εκπομπής, είναι να αποτυπώσει τη ζωτικότητα, την ενέργεια και τη φρεσκάδα που εκπέμπονται τα τελευταία χρόνια από τους θεατρικούς χώρους της Αθήνας και όλης της Ελλάδας.

Σε κάθε επεισόδιο του «Drama Therapy», άνθρωποι του θεάτρου, κριτικοί και θεατές συζητούν για τις παραστάσεις της σεζόν αλλά και για οτιδήποτε μπορεί να έχει ως αφετηρία ή ως προορισμό τη θεατρική πράξη.

Επιπλέον, με τη βοήθεια των συνεργατών της εκπομπής, παρουσιάζονται χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την ιστορία του θεάτρου και αφιερώματα σε αγαπημένες παραστάσεις και πρόσωπα του παρελθόντος.

Info

«Drama Therapy» με τον Αντώνη Τζαβάρα

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7

Αποκλειστικά στο ERT εcho από Πέμπτη 14 Mαΐου, στις 17:00

#ERTecho #DefteroProgramma #AntonisTzavaras #DramaTherapy