Ο Καρδιολόγος, Συνθέτης & Συγγραφέα Δρ. Αθανάσιος Δρίτσας Τιμής Ένεκεν στο Τρίτο
Σάββατα 18 & 25 Απριλιου 2026 | 13:00
Τον καρδιολόγο του Ωνασείου , μουσικοσυνθέτη και συγγραφέα Δρ. Αθανάσιο Δρίτσα, φιλοξενεί ο Δαυίδ Ναχμίας σε μια διμερή αφιερωματική εκπομπή (Σάββατα 16 & 23 Μαΐου) στη μια το μεσημέρι, στο Τρίτο Πρόγραμμα.
«Τιμής Ένεκεν»
Τον καρδιολόγο του Ωνασείου , μουσικοσυνθέτη και συγγραφέα Δρ. Αθανάσιο Δρίτσα, φιλοξενεί ο Δαυίδ Ναχμίας σε μια διμερή αφιερωματική εκπομπή (Σάββατα 16 & 23 Μαΐου) στη μια το μεσημέρι, στο Τρίτο Πρόγραμμα.
Η επιστημονική του πορεία στην καρδιολογία φωτίζεται από ένα παράλληλο ενδιαφέρον για τη μουσική ως δύναμη παρηγορίας, ανασύνταξης και εσωτερικής ισορροπίας.
Στην εκπομπή συζητά με τον Δαυίδ Ναχμία για:
- Τη μουσική ως δύναμη ψυχικής ανασύνταξης και θεραπευτικής υποστήριξης
- Την καρδιά ανάμεσα στον βιολογικό ρυθμό, τη συγκίνηση και το υπαρξιακό μέτρο
- Την εμπειρία της ασθένειας ως δοκιμασία αγωνίας, αυτογνωσίας και εσωτερικής μεταβολής
- Τη συγγραφή ως πνευματική προέκταση της ιατρικής εμπειρίας και της κλινικής μαρτυρίας
Μια φωνή της αθέατης Ελλάδας, μακριά από τον θόρυβο, μα κοντά στην ουσία των πραγμάτων.
Έρευνα – Παραγωγή – Παρουσίαση: Δαυίδ Ναχμίας
Σάββατα 18 & 25 Απριλιου 2026, στις 13:00
Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | https://www.ertecho.gr/radio/trito/
