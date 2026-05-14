Ο Καρδιολόγος, Συνθέτης & Συγγραφέα Δρ. Αθανάσιος Δρίτσας Τιμής Ένεκεν στο Τρίτο

Τον καρδιολόγο του Ωνασείου , μουσικοσυνθέτη και συγγραφέα Δρ. Αθανάσιο Δρίτσα, φιλοξενεί ο Δαυίδ Ναχμίας σε μια διμερή αφιερωματική εκπομπή (Σάββατα 16 & 23 Μαΐου) στη μια το μεσημέρι, στο Τρίτο Πρόγραμμα.

Η επιστημονική του πορεία στην καρδιολογία φωτίζεται από ένα παράλληλο ενδιαφέρον για τη μουσική ως δύναμη παρηγορίας, ανασύνταξης και εσωτερικής ισορροπίας.

Στην εκπομπή συζητά με τον Δαυίδ Ναχμία για:

Τη μουσική ως δύναμη ψυχικής ανασύνταξης και θεραπευτικής υποστήριξης

Μια φωνή της αθέατης Ελλάδας, μακριά από τον θόρυβο, μα κοντά στην ουσία των πραγμάτων.

«Τιμής Ένεκεν»

Έρευνα – Παραγωγή – Παρουσίαση: Δαυίδ Ναχμίας

Σάββατα 18 & 25 Απριλιου 2026, στις 13:00

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | https://www.ertecho.gr/radio/trito/