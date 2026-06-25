Gaetano Donizetti: “Don Pasquale”

Κωμική όπερα σε τρεις πράξεις. Λιμπρέτο του Giovanni Ruffini, βασισμένο σε ένα παλαιότερο λιμπρέτο του Angelo Anelli. Πρωτοπαρουσιάστηκε στις 3 Ιανουαρίου 1943 στην Comédie-Italienne στο Παρίσι.

Όπως ο “Falstaff” για τον Verdi, οι “Αρχιτραγουδιστές” για τον Wagner ή ο “Gianni Schicchi” για τον Puccini, ο “Don Pasquale” αποτελεί για τον Donizetti το τελευταίο κλείσιμο του ματιού ενός μεγάλου συνθέτη προς το κοινό του, το τελευταίο τρανταχτό μουσικό γέλιο του.

Το έργο αυτό, ένα από τα σημαντικότερα στολίδια της Ιταλικής λυρικής παράδοσης, δε χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις σε εμάς, αφού αποτελεί μια από τις πιο πολυπαιγμένες όπερες στην Ελλάδα και μία από τις πιο αγαπητές στο κοινό – ήδη από τις αρχές του Ελληνικού Μελοδράματος, όταν ανέβηκε εδώ με τον τίτλο «Ο Κυρ-Πασχάλης».

Μια ζωντανή ηχογράφηση του 1971 από το Salzburg μας περιμένει αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου, με έναν από τους ξεκαρδιστικότερους και παράλληλα αρτιότερους καλλιτέχνες του είδους στον κεντρικό ρόλο, τον Fernando Corena. Στο podium ο νεαρός τότε Riccardo Muti, σε μία από τις πιο σημαντικές πρώιμες εμφανίσεις του.

…μη λείψει κανείς!

Info:

“Opera Omnia”

Gabriela Lena Frank: “El ùltimo sueño de Frida y Diego” («Το Τελευταίο Όνειρο της Φρίντα και του Ντιέγκο»)

Σάββατο 20 Ιουνίου 2026, 20:30 – 22:30

Παραγωγή – παρουσίαση: Γιάννης Φίλιας



Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6

Η εκπομπή είναι διαθέσιμη για διαδικτυακή ακρόαση κατά την ώρα μετάδοσης και στη συνέχεια on demand εδώ: www.ertecho.gr/radio/trito/