Η Κυριακή Λυμπέρη είναι «Η ποιήτρια της Εβδομάδας»

Στην ποιήτρια Κυριακή Λυμπέρη, είναι αφιερωμένη η εβδομάδα από 20/4/2026 έως 26/4/2026.

Η Κυριακή Λυμπέρη γεννήθηκε και ζει στη Χαλκίδα. Εργάστηκε ως κτηνίατρος στο Δημόσιο. Έχει εκδώσει τις ποιητικές συλλογές: «ΚΟΙΤΟΥΣΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΟΤΗΡΙ» - Χαλκίδα 2009, «ΕΜΑΥΤΟΥ» - Χαλκίδα 2010, «ΤΟ ΚΑΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑΥΜΑ» - Εκδόσεις Γαβριηλίδη 2012, «ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΨΟΥΣ» - Εκδ. Τυπωθήτω - Λάλον Ύδωρ 2015, «ΟΡΜΗΤΙΚΟΙ ΟΙ ΦΘΟΓΓΟΙ ΩΣ ΤΟ ΧΑΝΟΜΑΙ» - Εκδ. των Φίλων 2017, «ΤΟ ΩΡΑΙΟ ΤΟ ΦΤΙΑΧΝΕΙΣ» – Εκδ. των Φίλων 2019, ΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΒΑΡΑΘΡΑ» - Εκδ. Κοράλλι 2023 και «ΤΟ ΚΟΤΣΥΦΙ ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ» - Εκδ. Κοράλλι 2025. Επίσης τη δίγλωσση μετάφραση «25 ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΘΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ» του Καρόλου Μπωντλαίρ - Εκδόσεις Κοράλλι 2021.

Ποιήματά της έχουν φιλοξενηθεί στα λογοτεχνικά περιοδικά ΤΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ, ΤΟ ΦΡΕΑΡ, ΟΡΟΠΕΔΙΟ, ΔΕΚΑΤΑ, ΘΕΥΘ, ΠΟΡΦΥΡΑΣ, ΔΙΟΔΟΣ, ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ, ΤΟ ΚΟΡΑΛΛΙ, ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΙΣ, ΑΠΟΠΛΟΥΣ, ΜΟΥΣΩΝ και τα ηλεκτρονικά frear gr, poeticanet κ.αλ.

Κριτικά της σημειώματα για ποιητικά κυρίως βιβλία έχουν δημοσιευθεί στο ένθετο “Αναγνώσεις” της εφημερίδας Κυριακάτικη ΑΥΓΗ, στα περιοδικά ΤΟ ΚΟΡΑΛΛΙ, ΑΠΟΠΛΟΥΣ, ΘΕΥΘ, ΣΊΣΥΦΟΣ, ΤΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ, ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΙΣ, ΤΟ ΝΟΗΜΑ, ΔΙΟΔΟΣ και στα ηλεκτρονικά περιοδικά bookpress, frear gr, Χάρτης, fractal, Περί Ου.

Είμαι μέλος του ΚΥΚΛΟΥ ΠΟΙΗΤΩΝ Αθηνών. Το 2019 και το 2025 συμμετείχε στο 5ο και 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Αθηνών.

Ποιήματά της υπάρχουν σε αρκετές εγχώριες ανθολογίες και σε θεματικές ανθολογίες όπως με ποιήματα για τον Παπαδιαμάντη, με ποιήματα για το παιδί, με ποιήματα για το όνειρο κλπ. και σε ημερολόγια του ΚΥΚΛΟΥ ΠΟΙΗΤΩΝ. Συμπερίληψή της στην ανθολογία της γενιάς του 80 που κυκλοφόρησε ήδη το τέλος του 2025 από τον εκδότη Έντσο Τέρτσι στην Ιταλία, σε επιμέλεια του ποιητή Γιάννη Παππά, μετάφραση των Μάσσιμο Κατσούλο και Κριστιάνο Λουτσιάνι και εισαγωγή του κριτικού Βαγγέλη Χατζηβασιλείου.

Μουσική επιμέλεια: Μαρία Ρεμπούτσικα

Επιμέλεια ήχου: Ελευθερία Παπουτσάκη

Μετάδοση: Δευτέρα ως Παρασκευή στις 07:00 και 21:00 ώρα Ελλάδας και το Σ/Κ στις 19:00 ώρα Ελλάδας.

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ που απευθύνεται στους Έλληνες όπου γης, με όχημα τη διάδοση, τη στήριξη, και την προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού, εντάσσει και πάλι στο πρόγραμμά της τα αφιερωματικά δίλεπτα ποίησης με τίτλο «Ο ποιητής της εβδομάδας» και «Η ποιήτρια της εβδομάδας». Κάθε εβδομάδα είναι αφιερωμένη σ’ έναν σύγχρονο Έλληνα ποιητή ή ποιήτρια, ενώ δεν απουσιάζουν οι ποιητές της Διασποράς. Οι ίδιοι οι ποιητές και οι ποιήτριες επιμελούνται τις ραδιοφωνικές ερμηνείες. Παράλληλα τα ποιήματα «ντύνονται» με πρωτότυπη μουσική, που συνθέτουν και παίζουν στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας οι μουσικοί της Ορχήστρας της ΕΡΤ, καθώς και με μουσικά κομμάτια αγαπημένων δημιουργών. Επτά ποιήματα κάθε εβδομάδα, ένα ελληνικό ποίημα κάθε ημέρα, ταξιδεύει μέσα από τις συχνότητες της ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, στα πέρατα της γης, όπου υπάρχουν ελληνικές φωνές.

