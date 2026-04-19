Ο Kosmos 93,6 τιμά τον Prince

Δέκα χρόνια χωρίς τον «Purple One»

Δέκα χρόνια συμπληρώνονται φέτος τον Απρίλιο από τον θάνατο του Prince Rogers Nelson, ενός από τους σπουδαιότερους μουσικούς που ανέδειξε ποτέ η ποπ κουλτούρα. Ο Kosmos 93,6, ο σταθμός που ξέρει να τιμά την μεγάλη μουσική, δεν αφήνει την επέτειο να περάσει αθόρυβα. Με ένα αφιέρωμα που απλώνεται σε ραδιοφωνικές εκπομπές από την Τρίτη 21 έως την Πέμπτη 23 Απριλίου, ανοίγουμε ένα μουσικό παράθυρο στην κληρονομιά του καλλιτέχνη που έπλεξε το funk, την soul, την pop και την R&B σε μια μοναδική και αδιανόητα προσωπική, έκφραση.

Το αφιέρωμα στον Prince κορυφώνεται με μια συναυλία που θα μεταδοθεί ζωντανά, ως ραδιοφωνική εκπομπή, την Πέμπτη 23 Απριλίου, στις 20:00-21:00 με παρουσία κοινού. Από το Studio E της ΕΡΤ οι Idra Kayne Full Band Project (Idra Kayne φωνή, Τάσος Κορκόβελος πλήκτρα, Δημήτρης Σχίζας κιθάρα, Μάρκος Γκρινόβερ μπάσο, Γιώργος Πουλιάσης τύμπανα και Anthony Carbonel φωνή) ζωντανεύουν το μουσικό σύμπαν του Prince, με πάθος και σεβασμό για έναν άνθρωπο που υπήρξε πολύ περισσότερο από είδωλο —υπήρξε φαινόμενο.

Οικοδεσπότες της βραδιάς ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος και ο Γιώργος Μουχταρίδης που θα δώσουν στη βραδιά τη θέρμη μιας παρέας που μοιράζεται κάτι ιδιαίτερο —μαζί, μπροστά στο ραδιόφωνο.

Για όσους θέλουν να βρεθούν στο Studio E της ΕΡΤ, διπλές προσκλήσεις θα διατεθούν μέσα από τον Kosmos 93,6 — ακούστε τις εκπομπές και διεκδικήστε τη θέση σας σε μια βραδιά αφιερωμένη στον καλλιτέχνη που, δέκα χρόνια μετά, εξακολουθεί να μας μιλά, να μας συγκινεί και να μας υπενθυμίζει γιατί η μουσική αλλάζει ζωές.

Ο Prince έφυγε. Η μουσική του μένει για πάντα.

Kosmos 93,6

Πέμπτη 23 Απριλίου, 20:00-21:00

Studio “E” ΕΡΤ

Idra Kayne Full Band Project

Παρουσίαση: Λ. Αντωνόπουλος – Γ. Μουχταρίδης