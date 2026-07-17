Επιγενετική: Είμαστε μόνο το DNA μας;

Μπορούν οι εμπειρίες μας να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα γονίδιά μας;

Αυτή την Κυριακή 19 Ιουλίου, στις 11:00 το πρωί, η αγγλόφωνη εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας “Infinitely Curious” με την Κατερίνα Μπατζάκη, ξεναγεί τους ακροατές στον κόσμο της επιγενετικής – της επιστήμης που ερευνά πώς το περιβάλλον, οι εμπειρίες και οι καθημερινές μας συνήθειες μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα γονίδιά μας.

Μέσα από ξεχωριστές ομιλίες θα ακούσουμε:

Τον καθηγητή Moshe Szyf, έναν από τους πρωτοπόρους της επιγενετικής, να εξηγεί πώς το περιβάλλον –ακόμη και πριν από τη γέννηση– μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία των γονιδίων και πώς οι εμπειρίες των πρώτων χρόνων της ζωής μας ενδέχεται να αφήνουν μόνιμα βιολογικά αποτυπώματα.

Τη γενετίστρια Courtney Griffin, η οποία μας ταξιδεύει στο εσωτερικό του κυττάρου για να αποκαλύψει πώς ειδικά ένζυμα αναδιοργανώνουν τη δομή του DNA, ενισχύοντας ή περιορίζοντας την έκφραση συγκεκριμένων γονιδίων και επηρεάζοντας έτσι την ανάπτυξη και τη λειτουργία του οργανισμού μας.

Τη Δρ. Karissa Sanbonmatsu, μοριακή βιολόγο στο Los Alamos National Laboratory, η οποία διερευνά τις συναρπαστικές συνδέσεις ανάμεσα στην επιγενετική, το στρες, τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, την αγάπη, την ταυτότητα φύλου και το RNA, αποκαλύπτοντας πώς οι εμπειρίες μας μπορούν να διαμορφώσουν τη βιολογία μας καθόλη τη διάρκεια της ζωής μας.

Συντονιστείτε σε ένα επεισόδιο γεμάτο επιστήμη, περιέργεια και ανακαλύψεις, που αναζητά απαντήσεις σε ένα από τα αρχαιότερα ερωτήματα της ανθρωπότητας: Είμαστε απλώς το DNA μας ή η ιστορία μας γράφεται και με άλλους τρόπους;

Παραγωγή – παρουσίαση: Κατερίνα Μπατζάκη

Μετάδοση: Κυριακή 19 Ιουλίου 2026, 11:00 πμ. ώρα Ελλάδας

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