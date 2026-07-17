Το ελληνικό καλοκαίρι μέσα από την ποίηση και το τραγούδι

Την Κυριακή 19 Ιουλίου 2026, στις 12:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή «Η Δική μας Πόλη» της Φωνής της Ελλάδας παρουσιάζει ένα δίωρο αφιέρωμα με θέμα «Το ελληνικό καλοκαίρι».

Τραγούδια και σύντομες αφηγήσεις αναδεικνύουν τις εικόνες, τα συναισθήματα και τη μοναδική ατμόσφαιρα του ελληνικού καλοκαιριού. Εμπειρία ξεχωριστή, που έχει εμπνεύσει ποιητές, συνθέτες και ερμηνευτές, το ελληνικό καλοκαίρι αποτυπώνεται μέσα από μερικά από τα πιο αγαπημένα και χαρακτηριστικά τραγούδια του ελληνικού ρεπερτορίου.

Μια εκπομπή αφιερωμένη στο φως, τη θάλασσα, τις μνήμες και τις μουσικές του ελληνικού καλοκαιριού.

Παραγωγή – παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Κυριακή 19 Ιουλίου 2026, 12:00 ώρα Ελλάδας

Επανάληψη: Δευτέρα 20 Ιουλίου στη 01:00 το πρωί ώρα Ελλάδας.

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