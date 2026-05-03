Ραδιόφωνο

εψΕΠαφή Podcast | Αφήγημα: αυτό που μένει όταν μια ιστορία τελειώνει

εψΕΠαφή Podcast | Αφήγημα: αυτό που μένει όταν μια ιστορία τελειώνει
ΝΕΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ αποκλειστικά στο ERTεcho
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Πόσο σίγουροι είμαστε για την αλήθεια όσων έχουμε ζήσει; Είναι η μνήμη μας ένας ακριβής καταγραφέας των γεγονότων ή ένας ζωγράφος που αλλάζει τα χρώματα ανάλογα με τη στιγμή;
Αναλυτικά Share
Share

Πόσο σίγουροι είμαστε για την αλήθεια όσων έχουμε ζήσει; Είναι η μνήμη μας ένας ακριβής καταγραφέας των γεγονότων ή ένας ζωγράφος που αλλάζει τα χρώματα ανάλογα με τη στιγμή; Ποιες είναι οι δυνάμεις που πλάθουν το αφήγημα που απομένει, πόση αλήθεια χωράει μέσα του και, σε τελική ανάλυση, μπορούμε να γίνουμε εμείς οι κυρίαρχοι του;

🎧 Άκουσε το επεισόδιο στο ERTεcho ή κάνοντας κλικ εδώ!

Η «εψΕΠαφή» είναι η πρώτη σειρά podcast του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων, η οποία αναζητά απαντήσεις στα μικρά και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότητας, μέσα από το πρίσμα της ψυχολογίας.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Ρουμελιώτη, Ψυχολόγος με ειδίκευση στην Κλινική Ψυχική Υγεία, από την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης (ΕΨΕΠ) Ιωαννίνων.
ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΗΣ / ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Παναγιώτης Τζόκας
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ / ERTεcho: Αργύρης Κλιμαντήρης

Παραγωγή © ΕΡΤ Ιωάννινα 2026
» Ακούστε όλα τα επεισόδια κάνοντας κλικ εδώ!

___________
ΓΕΦΥΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:
● Τηλ.: 26510 74371 (γραμματεία) •󠁏󠁏  26510 27230 (στούντιο)
● Email: ertioanninon@ert.gr
● Facebook: ΕΡΤ Ιωάννινα •󠁏󠁏 Instagram: @ertioannina •󠁏󠁏 Viber: 693 007 8234

AKOYΣΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:
 FM 88,2MHz Λιγκιάδες •󠁏󠁏  90,2MHz Πολύγυρος •󠁏󠁏  90,8MHz Καναλλάκι •󠁏󠁏  98,7MHz Τετράκωμο 󠁯 •󠁏󠁏  100,3MHz Ακαρνανικά 󠁯 •󠁏󠁏  103,3MHz Μανωλιάσσα 󠁯 •󠁏󠁏  107,3MHz Δεμάτι 󠁯 •󠁏󠁏  107,9MHz Γρανιτσοπούλα
● LIVE & On Demand στο ertecho.gr και την εφαρμογή ERTεcho.

#ERTioannina – Ό,τι ζεις, το ακούς εδώ!

εψΕΠαφή Podcast | Αφήγημα: αυτό που μένει όταν μια ιστορία τελειώνει
TAGS ΑφήγημαΕΡΤ Ιωάννινα PodcastsεψΕΠαφήΜαρία ΡουμελιώτηΠαναγιώτης Τζόκας
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
H Κασσάνδρα Φουντουλάκη είναι «Η ποιήτρια της Εβδομάδας
Δευτέρα ως Παρασκευή στις 07:00 και 21:00 ώρα Ελλάδας και το Σ/Κ στις 19:00 ώρα Ελλάδας
«Η Προβολή της Ημέρας»: Αφιέρωμα στα Μιούζικαλ
04-10 Μαΐου 2026
Ο Γιάννης Νικολάου στη Φωνή της Ελλάδας
Κυριακή 3 Μαΐου 2026 και ώρα 12:00-14:00
Ο Ελληνικός Κινηματογράφος με τους Cinema Paradiso Project
Κυριακή 03 Μαΐου 2026, στις 23:00