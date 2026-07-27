Κύπρος 1974: Η μάχη, οι ήρωες και οι ευθύνες

Μη Χάσετε το Β’ Μέρος της αποκλειστικής συνέντευξης του Αντιστράτηγου ε.α. Δημήτρη Αλευρομάγειρου στη Σταυρούλα Καραλή και τη Φωνή της Ελλάδας

Την Τετάρτη 29 Ιουλίου, στις 22.00 ώρα Ελλάδας, «Τα Πρόσωπα της Εβδομάδας» και η Φωνή της Ελλάδας παρουσιάζουν το Β’ Μέρος της συνέντευξης του Αντιστράτηγου ε.α. Δημήτρη Αλευρομάγειρου, Επίτιμου Γενικού Επιθεωρητή Στρατού, ο οποίος βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των δραματικών γεγονότων του Ιουλίου και του Αυγούστου του 1974 στην Κύπρο.

Στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης, ο Αντιστράτηγος μεταφέρει τους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας στις δραματικές ώρες της εισβολής. Από το ξημέρωμα της 20ής Ιουλίου, όταν η απόβαση των τουρκικών δυνάμεων έγινε πραγματικότητα, έως τις σκληρές μάχες για την υπεράσπιση της Λευκωσίας.

Ο κ. Αλευρομάγειρος θυμάται τους άνδρες του που χάθηκαν στη μάχη και μιλά για το χάος των πρώτων ωρών, τις ελλείψεις, τις κρίσιμες αποφάσεις που έπρεπε να ληφθούν μέσα στη φωτιά του πολέμου. Μιλά ακόμη για την αυταπάρνηση των Ελλήνων και Κυπρίων στρατιωτών που αντιστάθηκαν στους Τούρκους εισβολείς.

Ο Επίτιμος Γενικός Επιθεωρητής Στρατού θυμάται πρόσωπα και στιγμές, αφηγείται συγκλονιστικά περιστατικά από τις μάχες, αποκαλύπτει τις πράξεις ηρωισμού που έμειναν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τιμά τη μνήμη όσων έπεσαν υπερασπιζόμενοι την κυπριακή γη.

Παράλληλα, καταθέτει τη δική του ματιά για τις πολιτικές και στρατιωτικές ευθύνες της τραγωδίας, τον βαθμό ετοιμότητας της Ελλάδας, τον ρόλο των ξένων δυνάμεων, το δράμα των αγνοουμένων και τα διδάγματα που παραμένουν επίκαιρα περισσότερο από μισό αιώνα μετά.

Ο κ. Αλευρομάγειρος, που βρέθηκε στο πεδίο των μαχών στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1974, θυμάται μια στιγμή που έμεινε βαθιά χαραγμένη στη μνήμη του, όταν επισκέφτηκε στο νοσοκομείο τους τραυματισμένους στρατιώτες του, ένας νεαρός πολεμιστής που είχε χάσει το πόδι του στη μάχη τον ρώτησε: «Κύριε διοικητά, έχουμε μείνει στην ίδια γραμμή;»

Παραγωγή – παρουσίαση: Σταυρούλα Καραλή

Ηχοληψία: Παναγιώτης Στουπής

Μετάδοση: Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, 22:00 ώρα Ελλάδας

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