Gina Cigna (1950): Ένας Αιώνας, Μια Φωνή

Κάθε Παρασκευή στις 19:00 ο τενόρος και ραδιοφωνικός παραγωγός Γιάννης Φίλιας παρουσιάζει μεγάλους λυρικούς τραγουδιστές, μέσα από ζωντανές ή studio ηχογραφήσεις τους που εναλλάσσονται με στοιχεία από τη ζωή τους και την πορεία της καριέρας τους.

Μια Σπουδαία Φωνή των Αρχών του 20ου Αιώνα

Στις 26 Ιουνίου 2001 αφήνει την τελευταία της πνοή μια μεγάλη τραγουδίστρια. Είχε γεννηθεί 101 χρόνια πιο πριν, στα 1900, παρακολουθώντας έτσι και «αγκαλιάζοντας» με τη ζωή της ολόκληρο τον 20ο αιώνα, από την αρχή ως το τέλος του.

Το όνομά της, όταν γεννήθηκε στην πόλη της Angers, ήταν Geneviève. Όταν έφυγε από τη ζωή όμως, ο κόσμος της όπερας αναφώνησε ότι «πέθανε η ιστορική σοπράνο Gina Cigna»!

Γεννημένη στη Γαλλία από Ιταλούς γονείς, αρχικά ξεκίνησε την καριέρα της ως μια εξαιρετική πιανίστα, έχοντας σπουδάσει μάλιστα πιάνο κατά τη δεκαετία του 1910 δίπλα στον Alfred Cortot. Έπρεπε να παντρευτεί τον Γάλλο τενόρο Maurice Sens για να της «διαγνώσει» ότι διαθέτει ένα εξαιρετικό όργανο και μέσα στο λαιμό της. Η Cigna έγινε εντέλει μία από τις σημαντικότερες τραγουδίστριες όπερας των αρχών του 20ου αιώνα. Η καριέρα της όμως τερματίστηκε πρόωρα από ένα τροχαίο το 1948, το οποίο της προκάλεσε καρδιακό επεισόδιο και μια ανεπανόρθωτη ζημιά κατόπιν. Η ειρωνεία είναι ότι μετά από όλη αυτή την περιπέτεια έζησε μέχρι τα 101 της. Απλώς ποτέ δεν ξανατραγούδησε όπως παλιά. Όπως παλιά όμως, θα ακουστεί η φωνή της αυτή την Παρασκευή 26 Ιουνίου μέσα από τον «Καθρέφτη» μας, σε ένα πολύ ξεχωριστό αφιέρωμα.

Είστε όλοι καλεσμένοι!

INFO

«Μια Φωνή στον Καθρέφτη»

Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, στις 19:00.

Έρευνα – παραγωγή – παρουσίαση: Γιάννης Φίλιας

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