Το Near & Far Kastellorizo International Festival 2026 ζωντανά στη Φωνή της Ελλάδας

Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, καθημερινά από τις 21:00 έως τις 00:00 ώρα Ελλάδας, η Φωνή της Ελλάδας θα βρίσκεται στο ακριτικό Καστελλόριζο για να μεταδώσει ζωντανά το Near & Far Kastellorizo International Festival 2026, το μοναδικό διεθνές φεστιβάλ στην Ελλάδα αφιερωμένο στον Ελληνισμό της Διασποράς.

Το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, για δεύτερη συνεχή χρονιά, θα μεταφέρει στους ακροατές του σε όλο τον κόσμο τον παλμό μιας διοργάνωσης που φέρνει στο Καστελλόριζο Έλληνες καλλιτέχνες που διαπρέπουν ανά τον κόσμο, αναδεικνύοντας τη μουσική ως κοινή γλώσσα επικοινωνίας και δημιουργίας. Την παρουσίαση των ζωντανών μεταδόσεων θα έχει ο Προκόπης Αγγελόπουλος, ενώ την ηχοληψία θα επιμεληθεί ο Αργύρης Παντελιάδης.

Οι ζωντανές μεταδόσεις της Φωνής της Ελλάδας ξεκινούν την Παρασκευή 26 Ιουνίου με το «Far Voices», στο πλαίσιο του οποίου ο πιανίστας Μάριος Τούμπας και το τρίο του παρουσιάζουν το πρόγραμμα «East of the Sun», με πρωτότυπες συνθέσεις και jazz standards.

Το Σάββατο 27 Ιουνίου, στη βραδιά «Together», ο εμπνευστής και καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, Περικλής Κανάρης, συμπράττει με την Ανδριάνα Μπάμπαλη, τον Γιώργο Καραβέλατζη και τα παιδιά του Καστελλόριζου σε μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση.

Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται την Κυριακή 28 Ιουνίου με τη θεματική «Near Roots», όπου ο Costa Latsos, συνοδευόμενος από τον Θάνο Σταυρίδη, παρουσιάζει το «Pappou’s Grammophone», μια μουσική παράσταση που κινείται ανάμεσα στην όπερα, το Broadway και σύγχρονες μουσικές προσεγγίσεις.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Εξωτερικών, με τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας.

Παρουσίαση: Προκόπης Αγγελόπουλος

Ηχοληψία: Αργύρης Παντελιάδης

Μετάδοση: Παρασκευή 26, Σάββατο 27 και Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, 21:00–00:00 (ώρα Ελλάδας)

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