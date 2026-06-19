H συναυλία της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής ΕΡΤ στα Ιωάννινα

Με αφορμή τον εορτασμό των 60 χρόνων της Δημόσιας Τηλεόρασης, η ΕΡΤ παρουσίασε στα Ιωάννινα, τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026, στον αύλειο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων (Ιτς Καλέ, μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση, όπου η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ συνάντησε το ηπειρώτικο μουσικό ιδίωμα μέσα από τη δημιουργική σύμπραξη με τον Δημήτρη Υφαντή και το πολυφωνικό σχήμα Ήνορο.

Τη μουσική διεύθυνση υπέγραψε ο αρχιμουσικός Στάθης Σούλης και την ενορχήστρωση ο Γιάννης Γκίκας.

Η συναυλία μεταδόθηκε απευθείας από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7 και την Ε.ΡΑ Ιωαννίνων 88,2.

Την Κυριακή 21 Ιουνίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής, η συναυλία θα είναι διαθέσιμη για ακρόαση κατ’ αίτηση (On demand), από τις 10:00, στην πλατφόρμα ERT εcho και στην κατηγορία «Συναυλίες στο ERT εcho».

Παρουσίαση για το Δεύτερο Πρόγραμμα: Έλενα Διάκου

Ηχοληψία για το Δεύτερο Πρόγραμμα: Αργύρης Παντελιάδης

Ηχοληψία Μουσικών Συνόλων: Μιχάλης Συγλέτος, Σέργιος Κάππαρης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ

Α’ ΜΕΡΟΣ

ΗΝΟΡΟ & ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΡΤ

(Εισαγωγή με φλογέρα)

Αλησμονώ και χαίρομαι | Παραδοσιακό (Σταυροσκιάδι) Είμαι ξένη η καημένη | Παραδοσιακό (Άνω Επισκοπή) Εψές με την αστροφεγγιά | Παραδοσιακό (επαρχία Πωγωνίου) Μια συννεφιασμένη μέρα | Παραδοσιακό (Τσιάτιστα) Άσπρο τριαντάφυλλο κρατώ | Παραδοσιακό (επαρχία Πωγωνίου) Γιάννενα λαμπρό φεγγάρι | Παραδοσιακό | Στίχοι • Μουσική: Κώστας Λώλης Δίστιχα της αγάπης | Παραδοσιακό (Πανηπειρωτικό)

Τα μέλη του Ήνορο: Χάρης Καραγιάννης, Μαρία Σιδέρη, Βασίλης Ευθυμίου, Φωτεινή Κοτσιάφτη, Σοφία Εξάρχου, Παναγιώτης Τέλλης, Βλάσης Παπαδημητρίου, Βασιλική Σκόπη, Κώστας Λώλης

Β’ ΜΕΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ & ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΡΤ

Μαριόλα | Παραδοσιακό Ξύπνα Περδικομάτα μου | Παραδοσιακό Ο Ερωμένος | Στίχοι-Διασκευή • Μουσική: Δημήτρης Υφαντής Καπέσοβο | Παραδοσιακό Νανούρισμα | Παραδοσιακό | Στίχοι-Διασκευή • Μουσική: Δημήτρης Υφαντής Το Πουλί | Στίχοι-Διασκευή • Μουσική: Δημήτρης Υφαντής Σ’ Αφήνω την Καλονυχτιά | Παραδοσιακό Γκετής – Νεραντζιά | Στίχοι-Διασκευή • Μουσική: Δημήτρης Υφαντής | Παραδοσιακό Ο Γιάννος και η Μαριγώ | Παραδοσιακό Καίγομαι και Σιγολιώνω | Στίχοι • Μουσική: Τάσος Ζούμπας Χαβάδια

Συμμετέχοντες Β’ Μέρους

Δημήτρης Υφαντής: Φωνή, Λαούτο | Νίκος Τάσσης: Κλαρίνο | Πάνος Παπακώστας: Κρουστά | Φωνητικά: Φωτεινή Δούλη, Νάγια Κολιοφώτη, Φιλαρέτη Μαυρίδου, Κατερίνα Πετράτου, Ιωάννα Υφαντή, Λυδία Φώτου