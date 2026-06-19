H συναυλία της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής ΕΡΤ στα Ιωάννινα
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής, την Κυριακή 21 Ιουνίου, η συναυλία θα είναι διαθέσιμη για ακρόαση κατ’ αίτηση (On demand), από τις 10:00, στην πλατφόρμα ERT εcho και στην κατηγορία «Συναυλίες στο ERT εcho».
Με αφορμή τον εορτασμό των 60 χρόνων της Δημόσιας Τηλεόρασης, η ΕΡΤ παρουσίασε στα Ιωάννινα, τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026, στον αύλειο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων (Ιτς Καλέ, μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση, όπου η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ συνάντησε το ηπειρώτικο μουσικό ιδίωμα μέσα από τη δημιουργική σύμπραξη με τον Δημήτρη Υφαντή και το πολυφωνικό σχήμα Ήνορο.
Τη μουσική διεύθυνση υπέγραψε ο αρχιμουσικός Στάθης Σούλης και την ενορχήστρωση ο Γιάννης Γκίκας.
Η συναυλία μεταδόθηκε απευθείας από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7 και την Ε.ΡΑ Ιωαννίνων 88,2.
Την Κυριακή 21 Ιουνίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής, η συναυλία θα είναι διαθέσιμη για ακρόαση κατ’ αίτηση (On demand), από τις 10:00, στην πλατφόρμα ERT εcho και στην κατηγορία «Συναυλίες στο ERT εcho».
Παρουσίαση για το Δεύτερο Πρόγραμμα: Έλενα Διάκου
Ηχοληψία για το Δεύτερο Πρόγραμμα: Αργύρης Παντελιάδης
Ηχοληψία Μουσικών Συνόλων: Μιχάλης Συγλέτος, Σέργιος Κάππαρης
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ
Α’ ΜΕΡΟΣ
ΗΝΟΡΟ & ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΡΤ
(Εισαγωγή με φλογέρα)
- Αλησμονώ και χαίρομαι | Παραδοσιακό (Σταυροσκιάδι)
- Είμαι ξένη η καημένη | Παραδοσιακό (Άνω Επισκοπή)
- Εψές με την αστροφεγγιά | Παραδοσιακό (επαρχία Πωγωνίου)
- Μια συννεφιασμένη μέρα | Παραδοσιακό (Τσιάτιστα)
- Άσπρο τριαντάφυλλο κρατώ | Παραδοσιακό (επαρχία Πωγωνίου)
- Γιάννενα λαμπρό φεγγάρι | Παραδοσιακό | Στίχοι • Μουσική: Κώστας Λώλης
- Δίστιχα της αγάπης | Παραδοσιακό (Πανηπειρωτικό)
Τα μέλη του Ήνορο: Χάρης Καραγιάννης, Μαρία Σιδέρη, Βασίλης Ευθυμίου, Φωτεινή Κοτσιάφτη, Σοφία Εξάρχου, Παναγιώτης Τέλλης, Βλάσης Παπαδημητρίου, Βασιλική Σκόπη, Κώστας Λώλης
Β’ ΜΕΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ & ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΡΤ
- Μαριόλα | Παραδοσιακό
- Ξύπνα Περδικομάτα μου | Παραδοσιακό
- Ο Ερωμένος | Στίχοι-Διασκευή • Μουσική: Δημήτρης Υφαντής
- Καπέσοβο | Παραδοσιακό
- Νανούρισμα | Παραδοσιακό | Στίχοι-Διασκευή • Μουσική: Δημήτρης Υφαντής
- Το Πουλί | Στίχοι-Διασκευή • Μουσική: Δημήτρης Υφαντής
- Σ’ Αφήνω την Καλονυχτιά | Παραδοσιακό
- Γκετής – Νεραντζιά | Στίχοι-Διασκευή • Μουσική: Δημήτρης Υφαντής | Παραδοσιακό
- Ο Γιάννος και η Μαριγώ | Παραδοσιακό
- Καίγομαι και Σιγολιώνω | Στίχοι • Μουσική: Τάσος Ζούμπας
- Χαβάδια
Συμμετέχοντες Β’ Μέρους
Δημήτρης Υφαντής: Φωνή, Λαούτο | Νίκος Τάσσης: Κλαρίνο | Πάνος Παπακώστας: Κρουστά | Φωνητικά: Φωτεινή Δούλη, Νάγια Κολιοφώτη, Φιλαρέτη Μαυρίδου, Κατερίνα Πετράτου, Ιωάννα Υφαντή, Λυδία Φώτου