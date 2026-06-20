Παναγιώτης Κούκας & Σωτήρης Μανίκας: Εκεί που η φιλία γίνεται μουσική

Υπάρχουν άνθρωποι που μοιάζουν να ακολουθούν τον ρυθμό της εποχής. Και υπάρχουν κι εκείνοι που επιλέγουν να ακολουθούν τον δικό τους.

Στο νέο επεισόδιο του «Έλα λίγο πιο κοντά» η Παυλίνα Βουλγαράκη φιλοξενεί τον Παναγιώτη Κούκα και τον Σωτήρη Μανίκα. Δύο νέους δημιουργούς που συναντήθηκαν στην Ανάφη μέσα από τη μουσική, αλλά συνδέθηκαν μέσα από έναν κοινό τρόπο να βλέπουν τη ζωή. Με αγάπη για τους ανθρώπους, πάθος για τη δημιουργία και μια σχεδόν πεισματική επιμονή να παραμένουν παρόντες σε ό,τι ζουν.

Σε έναν κόσμο που συχνά μετρά τα πάντα με ταχύτητα, αριθμούς και αποτελέσματα, εκείνοι μοιάζουν να υπερασπίζονται κάτι διαφορετικό. Τη χαρά της διαδρομής. Την αξία της παρέας. Την ομορφιά των μικρών στιγμών που συνήθως προσπερνάμε βιαστικά. Την πίστη ότι τα σημαντικότερα πράγματα στη ζωή χρειάζονται χρόνο για να ανθίσουν.

Μιλήσαμε για τα βιώματα που έχουν διαμορφώσει την φιλία και την ταυτότητα τους, για τις διαδρομές που τους έφεραν στη μουσική, για τις φιλίες και για την συνολική στάση ζωής τους. Για το πώς γεννιούνται τα τραγούδια, αλλά και για το πώς γεννιέται η ανάγκη να τα μοιραστείς με τους άλλους.

Με αφορμή τον πρώτο δίσκο του Παναγιώτη Κούκα, ο οποίος ηχογραφήθηκε στο στούντιο του Θανάση Παπακωνσταντίνου στην Λάρισα με τίτλο «Μουργέλα» — μια λέξη που, όπως μας εξηγούν, περιγράφει την τέχνη του να μην κάνεις τίποτα, να αφήνεσαι στον χρόνο χωρίς ενοχές και βιασύνη — οι δύο δημιουργοί παρουσιάζουν έναν δίσκο που αντλεί έμπνευση από το παλιό καλό λαϊκό τραγούδι και τους ρεμπέτικους δρόμους. Τη μουσική υπογράφει κυρίως ο Παναγιώτης Κούκας και τους στίχους κυρίως ο Σωτήρης Μανίκας, ενώ στον δίσκο συμμετέχει μεταξύ άλλων κι η Ελένη Κιτσοπούλου, με την οποία ο Παναγιώτης έχει μοιραστεί πολλές φορές τη σκηνή σε ζωντανές εμφανίσεις. Το αποτέλεσμα είναι μια δουλειά που μοιάζει να κοιτάζει προς τα πίσω με σεβασμό, χωρίς να παύει να μιλά με τη γλώσσα του σήμερα.

Συζητήσαμε για τη δημιουργία ως τρόπο ύπαρξης. Για τις αμφιβολίες που συνοδεύουν κάθε νέο ξεκίνημα. Για τη δυσκολία να παραμείνεις αυθεντικός όταν γύρω σου όλα σε ωθούν να γίνεις κάτι πιο γρήγορο, πιο εύκολο ή πιο προβλέψιμο. Για το θάρρος που χρειάζεται να ακολουθήσεις έναν δρόμο χωρίς εγγυήσεις, μόνο και μόνο επειδή νιώθεις ότι είναι ο δικός σου.

Ο Παναγιώτης και ο Σωτήρης εκπροσωπούν μια γενιά δημιουργών που δεν βιάζεται να φτάσει κάπου. Μια γενιά που εξακολουθεί να πιστεύει ότι η τέχνη γεννιέται από το βίωμα, ότι τα τραγούδια χρειάζονται ειλικρίνεια για να αντέξουν στον χρόνο και ότι η επιτυχία έχει μικρή αξία όταν δεν συνοδεύεται από ανθρώπους με τους οποίους μπορείς να τη μοιραστείς.

Μια συζήτηση γεμάτη μουσική, γέλιο, αναμνήσεις, όνειρα και ιστορίες.

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