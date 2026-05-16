Η Άγνωστη Πλευρά Ενός Συνθέτη με Χίλια Πρόσωπα

Εβδομάδα Αφιερωμένη στον Igor Stravinsky (1882 – 1971)

Igor Fyodorovich Stravinsky… ένας συνθέτης με χίλια πρόσωπα.

Αυτός που όρισε την μουσική μόδα στον 20ο αιώνα.

Το έργο του χωρίζεται σε τρεις περιόδους:

Πρώτη, η «Ρώσικη περίοδος» , μέχρι το 1918 , με κυριότερα έργα τα τρία μεγάλα Ρώσικα μπαλέτα: «Το πουλί της φωτιάς», «Πετρούσκα» και «Ιεροτελεστία της άνοιξης», αλλά και τα «Ιστορία του στρατιώτη» και «Οι γάμοι».

Δεύτερη περίοδος, η «Nεοκλασική 1919-1951, με κύρια έργα τα: «Πουλτσινέλα», «Οιδίπους τύραννος», «Συμφωνία για πνευστά» και «Συμφωνία των ψαλμών».

Και η τρίτη περίοδος «Σειραϊκή» 1951-1971 – με κάποια πολύ χαρακτηριστικά έργα όπως τα «Εις μνήμη Dylan Thomas», «Ο αγών», «Θρήνος» και λοιπά.

Στην πρώτη συνθετική περίοδο του Stravinsky, η μουσική ήταν γεμάτη λαϊκά θέματα δανεισμένα από το μεγάλο πλούτο της Ρώσικης παραδοσιακής μουσικής και όχι μόνο. Όμως από το 1919 και μετά, ξεκινά η περίοδος που όλα αυτά εγκαταλείπονται και ο συνθέτης εισάγει κατά ένα τρόπο τη μουσική του 20ού αιώνα στον νέο – κλασικισμό.

Παραγωγή-Παρουσίαση: Μάρκος Μωυσίδης

Εβδομάδα 18 – 22 Μαΐου 2026, ώρα 15:00 – 16:00

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho