Η Άγνωστη Πλευρά Ενός Συνθέτη με Χίλια Πρόσωπα

Δευτέρα 18 - Παρασκευή 22 Μαΐου 2026 | 15:00
ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Εβδομάδα Αφιερωμένη στον Igor Stravinsky (1882 – 1971)
Igor Fyodorovich Stravinskyένας συνθέτης με χίλια πρόσωπα.
Αυτός που όρισε την μουσική μόδα στον 20ο αιώνα.
Το έργο του χωρίζεται σε τρεις περιόδους:

  • Πρώτη, η «Ρώσικη περίοδος», μέχρι το 1918, με κυριότερα έργα τα τρία μεγάλα Ρώσικα μπαλέτα: «Το πουλί της φωτιάς», «Πετρούσκα» και «Ιεροτελεστία της άνοιξης», αλλά και τα «Ιστορία του στρατιώτη» και «Οι γάμοι».
  • Δεύτερη περίοδος, η «Nεοκλασική 1919-1951, με κύρια έργα τα: «Πουλτσινέλα», «Οιδίπους τύραννος», «Συμφωνία για πνευστά» και «Συμφωνία των ψαλμών».
  • Και η τρίτη περίοδος «Σειραϊκή» 1951-1971 – με κάποια πολύ χαρακτηριστικά έργα όπως τα «Εις μνήμη Dylan Thomas», «Ο αγών», «Θρήνος» και λοιπά.

Στην πρώτη συνθετική περίοδο του Stravinsky, η μουσική ήταν γεμάτη λαϊκά θέματα δανεισμένα από το μεγάλο πλούτο της Ρώσικης παραδοσιακής μουσικής και όχι μόνο. Όμως από το 1919 και μετά, ξεκινά η περίοδος που όλα αυτά εγκαταλείπονται και ο συνθέτης εισάγει κατά ένα τρόπο τη μουσική του 20ού αιώνα στον νέο – κλασικισμό.

Καλή σας ακρόαση!

Παραγωγή-Παρουσίαση: Μάρκος Μωυσίδης

Εβδομάδα 18 – 22 Μαΐου 2026, ώρα 15:00 – 16:00
Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho

