Η εκπομπή “Ιστορικοί Περίπατοι” με τη Μαριλένα Κατσίμη παρουσιάζει: Η ιστορία του Ιράν

Η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας “Ιστορικοί Περίπατοι” με τη Μαριλένα Κατσίμη, σε ένα τολμηρό εγχείρημα επιχειρεί να παρουσιάσει ένα δίπτυχο αφιέρωμα στο Ιράν, από την αρχαιότητα έως και τις μέρες μας.

Το Ιράν αποτελεί μια χώρα με βαθιές ιστορικές ρίζες, καθοριστικό ρόλο στη Μέση Ανατολή και συνεχή παρουσία στις διεθνείς εξελίξεις. Ο εξειδικευμένος στη Μέση Ανατολή καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Σωτήρης Ρούσσος, μας ξεναγεί από τις μεγάλες περσικές αυτοκρατορίες της αρχαιότητας, στις δυναστείες και τις κατακτήσεις, στη νεότερη εποχή, την Ιρανική Επανάσταση και τις σύγχρονες γεωπολιτικές εξελίξεις.

Επιλεγμένα μουσικά κομμάτια συνοδεύουν αυτή τη διαδρομή, δημιουργώντας την ατμόσφαιρα ενός πολιτισμού με πλούσια παράδοση και έντονη ταυτότητα.

Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι γνώσης, ιστορίας και μουσικής, που βοηθά να δούμε το σήμερα μέσα από το χθες.

Παραγωγή - παρουσίαση: Μαριλένα Κατσίμη

Μετάδοση Α’ Μέρους: Σάββατο 25 Απριλίου 2026, 13:00 ώρα Ελλάδας

Μετάδοση Β’ Μέρους: Σάββατο 02 Μαΐου 2026, 13:00 ώρα Ελλάδας

