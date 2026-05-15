Με το «Επικίνδυνο Φορτίο» του Κώστα Μουρσελά Συνεχίζεται το Μεγάλο Αφιέρωμα του Τρίτου στον Στέφανο Ληναίο

Το Τρίτο Πρόγραμμα και η εκπομπή «Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο» αποτίνουν φόρο τιμής στον εμβληματικό καλλιτέχνη Στέφανο Ληναίο, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή σε ηλικία 98 ετών.

Με αφορμή την απώλειά του, το Τρίτο Πρόγραμμα ανατρέχει στο πλούσιο Αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα πέντε εβδομάδων, μεταδίδοντας πέντε σημαντικά θεατρικά έργα στα οποία πρωταγωνίστησε ο αείμνηστος ηθοποιός.

Το αφιέρωμα συνεχίζεται την Κυριακή 17 Μαΐου στις 20:30 με την εμβληματική παράσταση του έργου «Επικίνδυνο Φορτίο» του Κώστα Μουρσελά το οποίο ανέβηκε αρχικά στο Θέατρο Όρβο τον Δεκέμβριο του 1970, από το Σύγχρονο Ελληνικό Θέατρο Στέφανος Ληναίος – Έλλη Φωτίου, καθιερώνοντας στο ευρύ κοινό τον συγγραφέα και σημαδεύοντας την πορεία του θιάσου στα χρόνια που ακολούθησαν.

Στη ραδιοφωνική μεταφορά του έργου για την εκπομπή «Τρίτο Θέατρο», που θα μεταδοθεί στο Τρίτο Πρόγραμμα, συμμετέχουν αρκετοί από τους ηθοποιούς της παράστασης του 1970, γεγονός που δίνει μια επιπλέον αξία στην ηχογράφηση, η οποία μεταδόθηκε πρώτη φορά τον Μάρτιο του 1977. Ο Στέφανος Ληναίος, που προλογίζει το έργο και υπογράφει τη ραδιοσκηνοθεσία, ενσαρκώνει τον Αλέξανδρο, τον κεντρικό χαρακτήρα που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας για να σατιρίσει την υπακοή και τη στάση του «μέσου υπαλλήλου».

Ραδιοσκηνοθεσία: Στέφανος Ληναίος

Μουσική: Βασίλης Αρχιτεκτονίδης

Ρύθμιση ήχου: Τέλης Γράψας

Παίζουν οι Ηθοποιοί:

Θόδωρος Έξαρχος – Ηλίας

Ηλίας Χρήστος Δαχτυλίδης – Χριστόφορος

Χριστόφορος Γιώργος Μιχαλακόπουλος – Διευθυντής

Διευθυντής Έλλη Φωτίου – Κυρία

Κυρία Στέφανος Ληναίος – Αλέξανδρος

Αλέξανδρος Χρήστος Κελαντώνης – Κλητήρας

Κλητήρας Δημήτρης Γιαννόπουλος – Αστυνομικός

Αστυνομικός Ειρήνη Μαρκογιάννη – Άννα

Άννα Μαρία Δημητριάδη – Ιδιαιτέρα

Το αφιέρωμα του Τρίτου στο Στέφανο Ληναίο, που αναδεικνύει τη μεγάλη υποκριτική γκάμα του ηθοποιού μέσα από απαιτητικούς ρόλους, θα συνεχιστεί ως εξής:

24/05 «Έξι Πρόσωπα Ζητούν Συγγραφέα» του Λουίτζι Πιραντέλλο .

Ερμηνεύει τον Σκηνοθέτη του θιάσου, που συντονίζει τη δράση και τη σύγκρουση μεταξύ των «Προσώπων» και των ηθοποιών και έρχεται αντιμέτωπος με το υπαρξιακό σύμπαν του Ιταλού δημιουργού.

Κρατά τον κεντρικό ρόλο του Ορέστη, του ομογενούς που επιστρέφει στην Ελλάδα.

Υποδύεται τον Τζεννάρο, έναν πατέρα που παλεύει για την ηθική επιβίωση μέσα στη δίνη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το Τρίτο Πρόγραμμα προσκαλεί τους ακροατές σε αυτό το πνευματικό μνημόσυνο, τιμώντας έναν καλλιτέχνη που υπηρέτησε τον λόγο και το ήθος με συνέπεια και πάθος μέχρι την τελευταία του στιγμή.

Λίγα λόγια για τον Στέφανο Ληναίο (1928-2026)

Ο Στέφανος Ληναίος υπήρξε μια πολυσχιδής προσωπικότητα του Ελληνικού πολιτισμού. Ηθοποιός, σκηνοθέτης, θιασάρχης (μαζί με την πολυαγαπημένη του σύζυγο Έλλη Φωτίου στο ιστορικό Θέατρο Άλφα), συγγραφέας και παραγωγός ραδιοφωνικών εκπομπών, διέγραψε μια λαμπρή πορεία επτά δεκαετιών, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο θέατρο, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Άνθρωπος με βαθιά κοινωνική ευαισθησία και πολιτική δράση, παρέμεινε μέχρι το τέλος ένας ενεργός πολίτης και ένας «πιστός εργάτης» της Τέχνης.

Επιμέλεια αφιερώματος: Μάρα Καλούδη

