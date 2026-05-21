Η Λήδα Αγγελάκη στη Φωνή της Ελλάδας

Η φιλοξενούμενη στο στούντιο θα μιλήσει για τις ενδιαφέρουσες εμφανίσεις της και για την ενέργεια που δημιουργεί σε αυτές, δίνοντας έμφαση σε μια εποχή που ο ρυθμός, το groove και η σκηνική ενέργεια διαμόρφωσαν έναν νέο μουσικό κόσμο. Θα μας πει ότι η μετάβαση από το swing στο rock n roll, είδη μουσικής που η ίδια ερμηνεύει, είναι μια από τις πιο συναρπαστικές διαδρομές στην ιστορία της μουσικής καθώς ενώνει την κομψότητα των μεγάλων ορχηστρών με την ωμή ενέργεια του δρόμου.

Η Λήδα Αγγελάκη, εμφανιζόμενη εδώ και 15 χρόνια και με το σχήμα Vanila Swing, θα αναφερθεί στις εμβληματικές μορφές που την ενέπνευσαν και την έκαναν να αγαπήσει τη μουσική και το τραγούδι – ανάμεσά τους ο Benny Goodman , o Duke Ellington, o Elvis, ο Jerry Lee Lewis κ.ά.

Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Θέμη Ροδαμίτη όπου η Λήδα μιλά για πολλά ζητήματα που την απασχολούν και τις δίνουν τη δυνατότητα να εκφράζεται με την μουσική τον λόγο, τον χορό και άλλες τέχνες.

Παραγωγή – παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Σάββατο 23 Μαΐου 2026, 12:00 -13:00.

Επανάληψη: Κυριακή 24 Μαΐου 2026, 01:00-02:00 το πρωί

ΤΡΟΠΟΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εν κινήσει, από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας (διαθέσιμη στο Google Play Store & στο App Store)

Διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και στο ERTecho

Σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX

Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα DAB+ και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη ‘Voice of Greece’. ·

Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και Hellas Sat 4, 39°E και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39°E

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ