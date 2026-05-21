Ο Γιάννης Κιουρτσάκης στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Ο συγγραφέας Γιάννης Κιουρτσάκης θα είναι καλεσμένος στην εκπομπή “Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια” στις 24 Μαΐου 2026 στις 22:00 στο Δεύτερο Πρόγραμμα.

Θα συζητήσει με την στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου και την δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Χριστακάκη για το νέο του βιβλίο “Κρυμμένη Πατρίδα” Εκδόσεις Πατάκη.

Ένα βιβλίο προσωπικής μνήμης και συλλογικής αυτογνωσίας. Ανατρέχοντας στην περασμένη του ζωή, ο συγγραφέας συλλογίζεται τη βαθιά πατρίδα που δένει αξεχώριστα μέσα μας τη φωνή του τόπου με τη φωνή της γλώσσας και πλάθει την ανθρωπιά μας. Ένας ποιητικός, πολιτικός και ανθρωπολογικός στοχασμός που βυθίζεται στα θεμέλια της Ιστορικής μας ύπαρξης, για ν’ αναρωτηθείς τι είναι εκείνο που κάνει μυριάδες λέξεις, ακμαίες απὸ τον καιρό του Ομήρου, ν’ ανθίζουν πάντοτε στα χείλη μας, την ίδια στιγμή που η γλώσσα μας ξαναγεννιέται κάθε μέρα για να μείνει ζωντανή;

Ποιο θαύμα έχει συμφιλιώσει στην ψυχή μας τον ελληνικό με τον χριστιανικό πολιτισμό, που τόσο φανατικά άλλοτε πολεμήθηκαν; Πώς εξηγείται ότι, παρά τον θάνατο του αρχαίου πνεύματος σε μιαν εποχή που διψάει για χρήμα και υλική πρόοδο, το παμπάλαιο συμβιωτικό μας ήθος επιζε;i πεισματικά στη σημερινή Ελλάδα – σκεφτείτε την οικειότητά μας με τη θεότητα, τον ενικό της καθημερινής κουβέντας μας με τον συνάνθρωπο, τη ζεστασιά της αγοράς, του πανηγυριού και της ταβέρνας…

Μήπως αν ξαναζωντανεύαμε το σωστό νόημα των λέξεων δημοκρατία, οικονομία, οικουμένη, οικειότητα, φιλία, έρως, αγάπη, θαύμα, ελευθερία, άνθρωπος, τόσων και τόσων άλλων, θα κάναμε λίγο πιο ανθρώπινο αυτὸν τον κόσμο, που γίνεται όλο και πιο απάνθρωπος κάθε μέρα;

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7

