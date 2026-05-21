«Μύθοι του νερού» – Μέρος Α’

«Αν θέλεις να μάθεις πώς γεννήθηκαν τα κύματα, ποιος είναι ο πρίγκιπας της βροχής, πως δημιουργήθηκε ο ποταμός Γάγγης, τι συνέβη στο δράκο της θάλασσας, και άλλα μυστικά της φύσης, δεν έχεις παρά να ταξιδέψεις με τα φανταστικά φτερά των μύθων. Θα βρεθείς στην Αρχαία Ελλάδα αλλά και στις μακρινές γειτονιές του κόσμου, όπως η Αιθιοπία, η Λιθουανία, η Ινδία, το Περού, η Νέα Ζηλανδία, η Κίνα, η Ιαπωνία..»

Δέκα μοναδικούς μύθους από όλο τον κόσμο για το υγρό στοιχείο, παρουσιάζει η εκπομπή «Διηγήσεις» – «Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά» το Σάββατο 23.05.2026 στις 17.00 με 18.00 από τη Φωνή της Ελλάδας με το βιβλίο «Μύθοι του νερού» των Κωνσταντίνα Αρμενιάκου & Ευθυμίας Ανδριώτη, σε εικονογράφηση της Ρένιας Μεταλληνού, από τις εκδόσεις Καλέντης.

Αφηγούμαστε δέκα ιστορίες μυθολογίας από όλο τον κόσμο με επίκεντρο το νερό και τη φύση! Δέκα αφηγήσεις από το παρελθόν που αφορούν το παρόν και το μέλλον. Η Κωνσταντίνα Αρμενιάκου και η Ευθυμία Ανδριώτη, εκπαιδευτικοί με ενεργή παρουσία στον συγγραφικό χώρο και στη φιλαναγνωσία, υπογράφουν τη συλλογή αυτή με μύθους διαφορετικών πολιτισμών, ταξιδεύοντας μας στις γειτονιές του κόσμου με τα φανταστικά φτερά των μύθων! Η πλούσια εικονογράφηση της Ρένιας Μεταλληνού, με πληθωρικά στοιχεία αναπαράστασης του κάθε πολιτισμού, μας μεταφέρει μοναδικά στον τόπο και στον χρόνο του κάθε ενός από αυτούς. Κάθε μύθος είναι μία ανθρώπινη προσπάθεια εξήγησης της γέννησης του κόσμου και της ερμηνείας των φυσικών φαινομένων, αποτυπώνοντας τις αντιλήψεις, τα ήθη και τα έθιμα του κάθε πολιτισμού. Τα παιδιά μπορούν να αντιληφθούν τη μεγάλη αξία του περιβάλλοντος, μέσα από τη σύνδεσή τους με τις παραδόσεις από διαφορετικούς πολιτισμούς και να κατανοήσουν τον παγκόσμιο χαρακτήρα της προσπάθειας όλων των ανθρώπων από διαφορετικές φυλές να εξηγήσουν τα μυστήρια της φύσης και της δημιουργίας του κόσμου!

Παραγωγή – παρουσίαση: Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά

Μετάδοση: Σάββατο 23 Μαΐου 2026, 17:00-18:00 ώρα Ελλάδας

