Η Μαργαρίτα Λαρριέρα στη Φωνή της Ελλάδας

Την Κυριακή 21 Ιουνίου, στις 10:00 ώρα Ελλάδας, στην εκπομπή «Εμείς οι Έλληνες – Η Ελλάδα στην Αργεντινή» με τη Δρ. Χριστίνα Τσαρδίκου, πρόεδρο της Ελληνικής Πολιτιστικής Οργάνωσης «Νόστος» είναι καλεσμένη η Μαργαρίτα Λαρριέρα.

Η Μαργαρίτα Λαρριέρα, ιστορικός, εκπαιδευτικός και μεταφράστρια από το Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μορφές στον τομέα της διάδοσης της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στη Λατινική Αμερική.

Από το 1977 αφιερώθηκε στη μελέτη και τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, συνδέοντας την πορεία της με το Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος», όπου υπηρέτησε ως καθηγήτρια, Διευθύντρια Σπουδών και αργότερα ως Διευθύντρια του Ιδρύματος επί περισσότερα από είκοσι χρόνια. Σήμερα φέρει τον τίτλο της Επίτιμης Προέδρου.

Παράλληλα, συνεργάστηκε επί σειρά ετών με την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουρουγουάη, ενώ διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Ουρουγουάης της Διεθνούς Εταιρίας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διάδοση του έργου του μεγάλου Κρητικού συγγραφέα.

Έχει μεταφράσει, ερμηνεύσει και παρουσιάσει σημαντικές πολιτιστικές και ακαδημαϊκές εκδηλώσεις, ενώ συμμετείχε στη μετάφραση του βραβευμένου έργου «Οι Έλληνες της Λατινικής Αμερικής». Από το 2005 διευθύνει και παρουσιάζει τη ραδιοφωνική εκπομπή «Ταξίδι στην Ιθάκη», η οποία προβάλλει τον ελληνικό πολιτισμό σε ολόκληρη την Ουρουγουάη, την Αργεντινή και διεθνώς μέσω διαδικτύου.

Η πολυετής προσφορά της έχει τιμηθεί με σημαντικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων ο τίτλος της Πρέσβειρας του Ελληνισμού, η ανακήρυξή της ως Επίτιμου Μέλους διεθνών πολιτιστικών οργανισμών και, το 2024, η απονομή του παρασήμου του Ανώτερου Ταξιάρχη του Τάγματος της Ευποιίας από την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Έρευνα – Παρουσίαση: Χριστίνα Τσαρδίκου

Επιμέλεια: Νατάσα Βησσαρίωνος

Μετάδοση: Κυριακή 21 Ιουνίου 2026 στις 10.00 ώρα Ελλάδας και σε επανάληψη στις 23:00 ώρα Ελλάδας

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