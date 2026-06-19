Η ταλαντούχα συνθέτρια Ελένη Γκαϊτατζή στη “Δική μας Πόλη”

Το Σάββατο 20 Ιουνίου, στις 12:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας “Η Δική μας Πόλη” φιλοξενεί τη σημαντική συνθέτρια Ελένη Γκαϊτατζή, η οποία έχει μελοποιήσει μοναδικά Καβάφη, Καρυωτάκη, Παπαδιαμάντη, Ρίτσο, Σεφέρη, Πιστικό κ.α., μεγάλα λογοτεχνικά κείμενα, μουσικές για αρχαίο και σύγχρονο θέατρο, καθώς και έργα για φωνή πιάνο και σύνολο οργάνων.

Η καλεσμένη στο στούντιο θα ζωντανέψει τον πνευματικό Πειραιά στον οποίο ζει, τους φορείς που προάγουν πολιτισμό και στους οποίους συμμετέχει με το έργο της, δείχνοντάς μας έτσι έναν δρόμο καθαρά δημιουργικό, με άξονες την υψηλή τέχνη, την συνέπεια, την αφιλοκέρδεια, την αξιοπρέπεια.

Ακόμη, οι ακροατές θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν τις ταλαντούχες Καίτη Μακρή στο τραγούδι και Νίκη Γκουντούμη στο πιάνο, οι οποίες αποδίδουν χαρακτηριστικά μουσικά έργα της συνθέτριας από το Στούντιο Β’ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Παραγωγή – παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Σάββατο 20 Ιουνίου 2026, 12:00 ώρα Ελλάδας

Επανάληψη: Κυριακή 21 Ιουνίου 2026, 01:00 το πρωί ώρα Ελλάδας.