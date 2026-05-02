«Η Προβολή της Ημέρας»: Αφιέρωμα στα Μιούζικαλ

Σταθερό και αγαπημένο ραντεβού των ακροατών αποτελεί η νυχτερινή εκπομπή «Η Προβολή της Ημέρας» στον 95.8 FM, που κάθε βράδυ φέρνει στους δέκτες σας τις μουσικές της μεγάλης οθόνης. Μεγάλοι συνθέτες, θρυλικές ταινίες, αξιομνημόνευτοι ηθοποιοί, βραβευμένες παραγωγές, αλλά και μπλοκμπάστερ, τηλεοπτικές επιτυχίες και μιούζικαλ υπενθυμίζουν ότι η μουσική στον κινηματογράφο δεν έχει δευτερεύοντα ρόλο.

Αυτή την εβδομάδα, από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 4 έως και την Κυριακή 10 Μαΐου, αφήνουμε για λίγο τις σκοτεινές αίθουσες και ταξιδεύουμε στον κόσμο των μιούζικαλ, μέσα από χαρακτηριστικές θεατρικές και κινηματογραφικές στιγμές.

Δευτέρα 4 Μαΐου

Η αναβίωση του Cabaret στο Kit Kat Club στο Λονδίνο (2021), με τον Eddie Redmayne ως The Emcee και την Jessie Buckley ως Sally Bowles, σε ερμηνείες που τιμήθηκαν με δύο βραβεία Olivier.

Τρίτη 5 Μαΐου

Η αναβίωση του “The Music Man” στο Μπρόντγουεϊ το 2022, με πρωταγωνιστές τους Χιου Τζάκμαν ως Χάρολντ Χιλ και Σάτον Φόστερ ως Μάριαν Παρού, που άνοιξε τις πύλες της στο Θέατρο Γουίντερ Γκάρντεν στις 10 Φεβρουαρίου 2022.

Τετάρτη 6 Μαΐου

Η μουσική του Paul Boyd για τη σκηνική μεταφορά του “Πήτερ Παν”, που έκανε πρεμιέρα στο Lyric Theatre Belfast στις 29 Νοεμβρίου 2019.

Πέμπτη 7 Μαΐου

“Man of La Mancha” (1972), του Ντέιλ Γουάσερμαν, με μουσική του Μιτς Λι και στίχους του Τζο Ντάριον. Το μιούζικαλ προτάθηκε από το κλασικό μυθιστόρημα “Δον Κιχώτης” του Μιγκέλ ντε Θερβάντες, αλλά βασίζεται πιο άμεσα στο μη μουσικό τηλεοπτικό έργο του Γουάσερμαν του 1959 “Εγώ, ο Δον Κιχώτης”.

Παρασκευή 8 Μαΐου

“Between the Lines” (2023), μιούζικαλ των Elyssa Samsel και Kate Anderson, βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα, που ακολουθεί τη 17χρονη Ντελάιλα καθώς αγωνίζεται να ισορροπήσει ανάμεσα στην προσαρμογή της στο νέο της σχολείο και τον έρωτα με έναν πρίγκιπα που βρίσκεται σε έναν άλλο κόσμο.

Σάββατο 9 Μαΐου

“The Scarlet Pimpernel: The New Musical Adventure”, που είναι ένα ιδιαίτερο μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ με μουσική του Φρανκ Γουάιλντχορν και στίχους/κείμενα της Ναν Νάιτον, βασισμένο στο ομότιτλο μυθιστόρημα του 1905. Τοποθετημένο κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης, η ιστορία ακολουθεί τον Άγγλο αριστοκράτη Σερ Πέρσι Μπλέικνεϊ, ο οποίος μεταμφιέζεται σε άτακτο άνθρωπο για να σώσει αθώους από τη γκιλοτίνα.

Κυριακή 10 Μαΐου

“West Side Story” (2021), τη δεύτερη κινηματογραφική μεταφορά του εμβληματικού μιούζικαλ των Leonard Bernstein και Stephen Sondheim. Την σκηνοθεσία ανέλαβε ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, ενώ την συγγραφή του σεναρίου ο Τόνι Κούσνερ.

Παραγωγή και παρουσίαση: Θανάσης Γωγάδης