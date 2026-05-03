H Κασσάνδρα Φουντουλάκη είναι «Η ποιήτρια της Εβδομάδας

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ που απευθύνεται στους Έλληνες όπου γης, με όχημα τη διάδοση, τη στήριξη, και την προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού, εντάσσει και πάλι στο πρόγραμμά της τα αφιερωματικά δίλεπτα ποίησης με τίτλο «Ο ποιητής της εβδομάδας» και «Η ποιήτρια της εβδομάδας». Κάθε εβδομάδα είναι αφιερωμένη σ’ έναν σύγχρονο Έλληνα ποιητή ή ποιήτρια, ενώ δεν απουσιάζουν οι ποιητές της Διασποράς. Οι ίδιοι οι ποιητές και οι ποιήτριες επιμελούνται τις ραδιοφωνικές ερμηνείες. Παράλληλα τα ποιήματα «ντύνονται» με πρωτότυπη μουσική, που συνθέτουν και παίζουν στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας οι μουσικοί της Ορχήστρας της ΕΡΤ, καθώς και με μουσικά κομμάτια αγαπημένων δημιουργών. Επτά ποιήματα κάθε εβδομάδα, ένα ελληνικό ποίημα κάθε ημέρα, ταξιδεύει μέσα από τις συχνότητες της ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, στα πέρατα της γης, όπου υπάρχουν ελληνικές φωνές.

Η εβδομάδα από 4/5/2026 έως 10/5/2026 είναι αφιερωμένη στην ποιήτρια Κασσάνδρα Φουντουλάκη.

Μουσική επιμέλεια: Μαρία Ρεμπούτσικα

Επιμέλεια ήχου: Ελευθερία Παπουτσάκη

Μετάδοση: Δευτέρα ως Παρασκευή στις 07:00 και 21:00 ώρα Ελλάδας και το Σ/Κ στις 19:00 ώρα Ελλάδας.

Η Κασσάνδρα Φουντουλάκη γεννήθηκε το 1992. Σπούδασε Φιλολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στην Κλασική Φιλολογία. Διδάσκει στη Μέση Εκπαίδευση, ανήκοντας στο εκπαιδευτικό προσωπικό του ομίλου φροντιστηρίων Διακρότημα. Σπούδασε πιάνο στο Ωδείο Αθηνών. Διδάσκει και δίνει συναυλίες κλασικής μουσικής. Το 2016 κυκλοφόρησε η πρώτη της ποιητική συλλογή με τίτλο Μουσική Δωματίου (εκδόσεις Ιωλκός), η οποία συμπεριλήφθηκε στα τέσσερα επικρατέστερα βιβλία για το βραβείο «Γιάννη Βαρβέρη 2017» (πρωτοεμφανιζόμενων ποιητών) της Εταιρείας Συγγραφέων. Η μέρα που μικραίνει είναι το δεύτερο βιβλίο της

