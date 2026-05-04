Ο Βασίλης Τζανακάρης, είναι το «Πρόσωπο της Εβδομάδας

Ο Σερραίος δημοσιογράφος και συγγραφέας κ. Βασίλης Τζανακάρης είναι το «Πρόσωπο της Εβδομάδας» την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, στις 22.00 ώρα Ελλάδας, στη Φωνή της Ελλάδας με τη Σταυρούλα Καραλή.

Ο κ. Βασίλης Τζανακάρης μας μιλά για την ηρωίδα του βιβλίου του, την Αμαλία, ένα υπαρκτό πρόσωπο, μια γυναίκα που έζησε την προσφυγιά, τη φτώχεια και τον πόλεμο. Μια γυναίκα από τη Σμύρνη, η οποία, μέσα από μια σκληρή διαδρομή ζωής, από τα μικρασιατικά παράλια στην Αθήνα του Μεσοπολέμου και στη μεταπολεμική Θεσσαλονίκη, ξεδιπλώνει μια άλλη, λιγότερο φωτισμένη όψη της ελληνικής Ιστορίας.

Μέσα από τη ζωή της Αμαλίας, σε μια εποχή έντονης παραβατικότητας, η συζήτηση εστιάζει στον κόσμο των δρόμων, των στενών δωματίων, των σιωπών και των αθέατων ανθρώπων· εκεί όπου η Ιστορία γράφεται αλλιώς.

Είναι η εποχή της ελληνικής εκδοχής «Μπόνι και Κλάιντ», της υπόθεσης του εργολάβου Αθανασόπουλου που συγκλόνισε την κοινή γνώμη. Μια εποχή παρακράτους, που μοιάζει να βρίσκεται πίσω από κάθε σκοτεινή ενέργεια, με τις δολοφονίες του Λαμπράκη και του Πολκ να γράφονται στις μαύρες σελίδες της Ιστορίας.

Στη συζήτηση με τον κ. Βασίλη Τζανακάρη μιλάμε για τον ρόλο της κοινωνίας απέναντι σε αυτές τις γυναίκες. Γυναίκες που συχνά απορρίπτει και ταυτόχρονα «χρησιμοποιεί» το σύστημα. Αναζητούμε, όμως, και τις «Αμαλίες» του σήμερα.

Παραγωγή, παρουσίαση: Σταυρούλα Καραλή

Ηχοληψία: Έφη Γεωργοπούλου

