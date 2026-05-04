Ο 9,58FM στην 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης

Ο 9,58FM, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3, δίνει δυναμικό παρών και φέτος στην 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, επιβεβαιώνοντας τον σταθερό του ρόλο ως σταθμό του πολιτισμού με διαρκή στήριξη στο βιβλίο.

Από τις 7 έως και τις 10 Μαΐου, ο 9,58FM μεταφέρει το στούντιό του εντός της ΔΕΒΘ και αφιερώνει το πρόγραμμά του στη μεγάλη γιορτή του βιβλίου, καλύπτοντας καθημερινά τη διοργάνωση με ζωντανές εκπομπές, συνεντεύξεις και συζητήσεις με συγγραφείς, ποιητές, εκδότες, μεταφραστές κι εκπροσώπους του χώρου.

Η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, που διοργανώνεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού (ΕΛΙΒΙΠ) σε συνεργασία με τη ΔΕΘ–HELEXPO, τους Έλληνες εκδότες και τον Δήμο Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας.

Καθημερινά από τις 11:00 έως τις 15:00, ο Γιώργος Καλιετζίδης, η Αναστασία Γρηγοριάδου, ο Γιάννης Τσολακίδης, η Εύη Καρκίτη, η Ελένη Κουρτίδου, η Φωτεινή Μπαλογιάννη, η Μερσιάννα Ελευθεριάδου και ο Θανάσης Γωγάδης ενημερώνουν το κοινό για όλα όσα συμβαίνουν στην έκθεση, μεταφέροντας τον παλμό των εκδηλώσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη Βουλγαρία, τιμώμενη χώρα της φετινής διοργάνωσης, με ένα πλούσιο και πολυδιάστατο πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί από το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού (ΕΛΙΒΙΠ) σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της χώρας.

Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά στον 95.8FM, τον «Σταθμό του Πολιτισμού».