«Οι Εκατομμυριούχοι της Νάπολης» του Ντε Φιλίππο Ολοκληρώνουν το Μεγάλο Αφιέρωμα του Τρίτου στον Στέφανο Ληναίο

Το Τρίτο Πρόγραμμα και η εκπομπή «Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο» ολοκληρώνουν το αφιέρωμα στον εμβληματικό καλλιτέχνη Στέφανο Ληναίο, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή σε ηλικία 98 ετών

Με αφορμή την απώλειά του, το Τρίτο Πρόγραμμα ανατρέχει στο πλούσιο Αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και παρουσιάζει το τελευταίο από πέντε σημαντικά θεατρικά έργα στα οποία πρωταγωνίστησε ο αείμνηστος ηθοποιός.

Την Κυριακή 07 Ιουνίου στις 20:30 θα μεταδοθεί το έργο «Οι Εκατομμυριούχοι της Νάπολης» του Εντουάρντο ντε Φιλίππο.

Το έργο, που ηχογραφήθηκε το 1987 για την εκπομπή «Θεατρική Βραδιά», είναι ένα από τα αριστουργήματα του σπουδαίου Ιταλού θεατρικού συγγραφέα και συνδυάζει αριστοτεχνικά το δράμα με την κωμωδία.

Η υπόθεση εκτυλίσσεται στη Νάπολη, κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου και λίγο μετά την απελευθέρωση. Παρακολουθούμε την οικογένεια του Τζενάρο Τζοβίνε και τις ιλαροτραγικές περιπέτειές της για να επιβιώσει στα χρόνια του πολέμου. Η σύζυγός του, Αμάλια, οργανώνει μια παράνομη επιχείρηση μαύρης αγοράς, μετατρέποντας το σπίτι τους σε καταφύγιο κερδοσκοπίας. Σταδιακά, η οικογένεια αποκτά πλούτο, αλλά χάνει τις ηθικές της αξίες.

Το έργο δεν είναι απλώς μια ηθογραφία. Θίγει με έντονο κριτικό πνεύμα την ηθική παρακμή, την αλλοτρίωση του ανθρώπου από το χρήμα και τα ψυχολογικά τραύματα του πολέμου.

Μετάφραση: Ειρένα Ιωαννίδου-Αδαμίδου

Σκηνοθεσία: Στέφανος Ληναίος

Μουσική επιμέλεια: Μαργαρίτα Μυτιληναίου

Επιμέλεια ήχων: Φανή Σιώρη

Ρύθμιση ήχου: Γιάννης Παπαδόπουλος

Οργάνωση παραγωγής: Βίκυ Μουνδρέα-Ποντίκα

Στον ρόλο του Τζενάρο Τζοβίνε, ο Στέφανος Ληναίος

Παίζουν, επίσης, οι ηθοποιοί: Έλλη Φωτίου, Βίβιαν Βαλσάμη, Γιώργος Γεωγλερής, Βάνα Ζάκα, Θάνος Καληώρας, Μαρία Κανελλοπούλου, Ματίνα Καρρά, Κώστας Μπακάλης, Κατερίνα Μπούρλου, Αργύρης Παυλίδης, Δημήτρης Πετράτος, Πάνος Σκουρολιάκος

Το Τρίτο Πρόγραμμα προσκαλεί τους ακροατές σε αυτό το πνευματικό μνημόσυνο, τιμώντας έναν καλλιτέχνη που υπηρέτησε τον λόγο και το ήθος με συνέπεια και πάθος μέχρι την τελευταία του στιγμή.

Λίγα λόγια για τον Στέφανο Ληναίο (1928-2026)

Ο Στέφανος Ληναίος υπήρξε μια πολυσχιδής προσωπικότητα του Ελληνικού πολιτισμού. Ηθοποιός, σκηνοθέτης, θιασάρχης (μαζί με την πολυαγαπημένη του σύζυγο Έλλη Φωτίου στο ιστορικό Θέατρο Άλφα), συγγραφέας και παραγωγός ραδιοφωνικών εκπομπών, διέγραψε μια λαμπρή πορεία επτά δεκαετιών, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο θέατρο, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Άνθρωπος με βαθιά κοινωνική ευαισθησία και πολιτική δράση, παρέμεινε μέχρι το τέλος ένας ενεργός πολίτης και ένας «πιστός εργάτης» της Τέχνης.

Επιμέλεια αφιερώματος: Μάρα Καλούδη

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