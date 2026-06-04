Η Ήπειρος στο Ηρώδειο – Βασίλης Κώστας & Επίλεκτο Ηπειρώτικο Ensemble

Η εκπομπή «Εγνατία Οδός», ταξιδεύει αυτό το Σαββατοκύριακο στα Ιωάννινα και παρουσιάζει μία ξεχωριστή μουσική συνάντηση με αφορμή τη μεγάλη συναυλία «Ήπειρος», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουνίου στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Ο Βασίλης Κώστας με τον αείμνηστο Θρύλο της Ηπειρώτικης Μουσικής Πετρολούκα Χαλκιά

Καλεσμένος της εκπομπής είναι ο διακεκριμένος μουσικός και δεξιοτέχνης του λαούτου Βασίλης Κώστας, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της σύγχρονης Ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, με διεθνή πορεία, σπουδές και συνεργασίες με κορυφαίους καλλιτέχνες της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Αφορμή της συζήτησης αποτελεί η παρουσίαση του Επίλεκτου Ηπειρώτικου Ensemble, ενός μουσικού συνόλου που τα τελευταία χρόνια έχει αναδείξει με ξεχωριστό τρόπο τον πλούτο της ηπειρώτικης μουσικής παράδοσης, αλλά και την τέχνη του αυτοσχεδιασμού που τη συνοδεύει. Η δράση του Ensemble τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων και έχει ήδη αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στα πολιτιστικά δρώμενα της Ηπείρου.

Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής συμμετέχει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ. Μάξιμος, ο οποίος μιλά για το όραμα, την πορεία και τους καρπούς αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας, η οποία συνδέει δημιουργικά την παράδοση με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται επίσης στον αείμνηστο Πετρολούκα Χαλκιά, τον κορυφαίο εκφραστή της Ηπειρώτικης μουσικής παράδοσης και μία από τις σημαντικότερες μορφές της Ελληνικής δημοτικής μουσικής, στη μνήμη του οποίου αφιερώνεται η συναυλία.

Μία εκπομπή αφιερωμένη στην Ήπειρο, στους ανθρώπους που διαφυλάσσουν και ανανεώνουν τη μουσική της παράδοση και στη μεγάλη συνάντηση του Ηπειρώτικου ήχου με το κοινό του Ηρωδείου.

Το Επίλεκτο Ηπειρώτικο Ensemble

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«Εγνατία Οδός»

Επιμέλεια – Παρουσίαση: Γιώργος Ντόβολος

Σαββατοκύριακο 06 – 07 Ιουνίου 2026, 07:00

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