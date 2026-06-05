Infinitely Curious: Memory is not a camera

Κι αν κάποιες από τις πιο ζωντανές αναμνήσεις μας δεν είναι και οι πιο ακριβείς; Κι αν η μνήμη δεν είναι η ανάκτηση του παρελθόντος, αλλά η αναδημιουργία του;

Αυτή την Κυριακή 7 Ιουνίου, στις 11:00 το πρωί (ώρα Ελλάδας), η αγγλόφωνη εκπομπή “Infinitely Curious” στη Φωνή της Ελλάδας εξερευνά ένα από τα πιο συναρπαστικά μυστήρια του ανθρώπινου νου: τη μνήμη.

Καλεσμένη της Κατερίνας Μπατζάκη είναι η Δρ Gabrielle Principe, καθηγήτρια Ψυχολογίας στο College of Charleston των Ηνωμένων Πολιτειών, της οποίας η έρευνα έχει συμβάλει καθοριστικά στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι αναμνήσεις διαμορφώνονται, αλλοιώνονται και ανασυντίθενται σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας.

Μαζί θα συζητήσουν:



• Γιατί η έννοια της «φωτογραφικής μνήμης» ίσως είναι τελικά ένας μύθος

• Πώς οι ψευδείς αναμνήσεις μπορούν να μοιάζουν απολύτως αληθινές

• Γιατί τα συναισθήματα επηρεάζουν αυτά που θυμόμαστε — αλλά και αυτά που ξεχνάμε

• Πώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η παραπληροφόρηση μπορούν να επηρεάσουν τη μνήμη μας

• Τι μας αποκαλύπτει η μνήμη για την ταυτότητα, την αλήθεια και τις ιστορίες που λέμε στον εαυτό μας

Είναι η μνήμη μια πιστή καταγραφή της πραγματικότητας; Ή μήπως είναι κάτι πολύ πιο δημιουργικό; Ένα ταξίδι σκέψης στη επιστήμη της μνήμης — και στην τέχνη του να είσαι άνθρωπος.

Παραγωγή – παρουσίαση: Kατερίνα Μπατζάκη

Μετάδοση: Κυριακή 7 Ιουνίου 2026, 11:00 ώρα Ελλάδας

ΤΡΟΠΟΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εν κινήσει, από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας (διαθέσιμη στα Google Play Store & App Store)

Διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και στο ERTecho

Στην Ελλάδα, μέσα από τις τηλεοράσεις στην ένδειξη ‘Voice of Greece’

Σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX

Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και Hellas Sat 4, 39°E και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39°E

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ