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Infinitely Curious: Memory is not a camera

Infinitely Curious: Memory is not a camera
Κυριακή 7 Ιουνίου 2026, στις 11:00
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η αγγλόφωνη εκπομπή “Infinitely Curious” στη Φωνή της Ελλάδας εξερευνά ένα από τα πιο συναρπαστικά μυστήρια του ανθρώπινου νου: τη μνήμη.

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Κι αν κάποιες από τις πιο ζωντανές αναμνήσεις μας δεν είναι και οι πιο ακριβείς; Κι αν η μνήμη δεν είναι η ανάκτηση του παρελθόντος, αλλά η αναδημιουργία του;

Αυτή την Κυριακή 7 Ιουνίου, στις 11:00 το πρωί (ώρα Ελλάδας), η αγγλόφωνη εκπομπή “Infinitely Curious” στη Φωνή της Ελλάδας εξερευνά ένα από τα πιο συναρπαστικά μυστήρια του ανθρώπινου νου: τη μνήμη.

Καλεσμένη της Κατερίνας Μπατζάκη είναι η Δρ Gabrielle Principe, καθηγήτρια Ψυχολογίας στο College of Charleston των Ηνωμένων Πολιτειών, της οποίας η έρευνα έχει συμβάλει καθοριστικά στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι αναμνήσεις διαμορφώνονται, αλλοιώνονται και ανασυντίθενται σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας.

Μαζί θα συζητήσουν:

• Γιατί η έννοια της «φωτογραφικής μνήμης» ίσως είναι τελικά ένας μύθος
• Πώς οι ψευδείς αναμνήσεις μπορούν να μοιάζουν απολύτως αληθινές
• Γιατί τα συναισθήματα επηρεάζουν αυτά που θυμόμαστε — αλλά και αυτά που ξεχνάμε
• Πώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η παραπληροφόρηση μπορούν να επηρεάσουν τη μνήμη μας
• Τι μας αποκαλύπτει η μνήμη για την ταυτότητα, την αλήθεια και τις ιστορίες που λέμε στον εαυτό μας

Είναι η μνήμη μια πιστή καταγραφή της πραγματικότητας; Ή μήπως είναι κάτι πολύ πιο δημιουργικό; Ένα ταξίδι σκέψης στη επιστήμη της μνήμης — και στην τέχνη του να είσαι άνθρωπος.

Παραγωγή – παρουσίαση: Kατερίνα Μπατζάκη
Μετάδοση: Κυριακή 7 Ιουνίου 2026, 11:00 ώρα Ελλάδας

ΤΡΟΠΟΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  • Εν κινήσει, από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας (διαθέσιμη στα Google Play Store & App Store)
  • Διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και στο ERTecho
  • Στην Ελλάδα, μέσα από τις τηλεοράσεις στην ένδειξη ‘Voice of Greece’
  • Σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX
  • Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και Hellas Sat 4, 39°E και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39°E

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  • Τηλέφωνα: (+30) 210 606 6435, (+30) 210 606 6815
  • Viber/ Whatsapp: 693 007 8283
  • Email: thevoiceofgreece@ert.gr
  • Fb: voiceofgreece.ert / Instagram: voiceofgreece_er
Infinitely Curious: Memory is not a camera
TAGS Infinitely CuriousKατερίνα ΜπατζάκηΔρ Gabrielle Principe
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