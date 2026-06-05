Infinitely Curious: Memory is not a camera
Η αγγλόφωνη εκπομπή “Infinitely Curious” στη Φωνή της Ελλάδας εξερευνά ένα από τα πιο συναρπαστικά μυστήρια του ανθρώπινου νου: τη μνήμη.
Κι αν κάποιες από τις πιο ζωντανές αναμνήσεις μας δεν είναι και οι πιο ακριβείς; Κι αν η μνήμη δεν είναι η ανάκτηση του παρελθόντος, αλλά η αναδημιουργία του;
Αυτή την Κυριακή 7 Ιουνίου, στις 11:00 το πρωί (ώρα Ελλάδας), η αγγλόφωνη εκπομπή “Infinitely Curious” στη Φωνή της Ελλάδας εξερευνά ένα από τα πιο συναρπαστικά μυστήρια του ανθρώπινου νου: τη μνήμη.
Καλεσμένη της Κατερίνας Μπατζάκη είναι η Δρ Gabrielle Principe, καθηγήτρια Ψυχολογίας στο College of Charleston των Ηνωμένων Πολιτειών, της οποίας η έρευνα έχει συμβάλει καθοριστικά στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι αναμνήσεις διαμορφώνονται, αλλοιώνονται και ανασυντίθενται σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας.
Μαζί θα συζητήσουν:
• Γιατί η έννοια της «φωτογραφικής μνήμης» ίσως είναι τελικά ένας μύθος
• Πώς οι ψευδείς αναμνήσεις μπορούν να μοιάζουν απολύτως αληθινές
• Γιατί τα συναισθήματα επηρεάζουν αυτά που θυμόμαστε — αλλά και αυτά που ξεχνάμε
• Πώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η παραπληροφόρηση μπορούν να επηρεάσουν τη μνήμη μας
• Τι μας αποκαλύπτει η μνήμη για την ταυτότητα, την αλήθεια και τις ιστορίες που λέμε στον εαυτό μας
Είναι η μνήμη μια πιστή καταγραφή της πραγματικότητας; Ή μήπως είναι κάτι πολύ πιο δημιουργικό; Ένα ταξίδι σκέψης στη επιστήμη της μνήμης — και στην τέχνη του να είσαι άνθρωπος.
Παραγωγή – παρουσίαση: Kατερίνα Μπατζάκη
Μετάδοση: Κυριακή 7 Ιουνίου 2026, 11:00 ώρα Ελλάδας
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