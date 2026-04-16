Η Ψαλτική Παράδοση της Σμύρνης στο Σήμερα

Η εκπομπή «Εγνατία Οδός» του Τρίτου Προγράμματος της ΕΡΤ, φιλοξενεί σε δύο εκπομπές τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Ιεράς Μητροπόλεως Σμύρνης Ηρακλή Μαλανδρίνο, σε μια ξεχωριστή συνάντηση αφιερωμένη στην Ψαλτική Παράδοση της Σμύρνης. Οι εκπομπές θα μεταδοθούν το Σαββατοκύριακο 18 & 19 Απριλίου 2026 στις επτά το πρωί από το Τρίτο Πρόγραμμα.

Ο Γιώργος Ντόβολος συνομιλεί με τον εκλεκτό καλεσμένο με αφορμή το πρόσφατο αφιέρωμα στον Πρωτοψάλτη Νικόλαο Σμύρνης, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής. Μέσα από τη συζήτηση αναδεικνύεται η ιστορική διαδρομή της Σμύρνης ως κέντρου μουσικής δημιουργίας και εκκλησιαστικής τέχνης, η συμβολή της στην εξέλιξη της Βυζαντινής μουσικής και ο τρόπος με τον οποίο η πολύτιμη αυτή παράδοση διασώζεται και συνεχίζεται έως τις ημέρες μας.

Ιδιαίτερη σημασία προσδίδει στην εκπομπή η παρέμβαση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, ο οποίος μιλά για τις σύγχρονες πρωτοβουλίες της Μητροπόλεως, καθώς και για τα μελλοντικά σχέδια που στοχεύουν στην περαιτέρω ανάδειξη και προβολή του σπουδαίου αυτού πολιτιστικού και πνευματικού πλούτου της Ιωνικής γης.

Μια εκπομπή-οδοιπορικό στη μνήμη και τη συνέχεια της ψαλτικής τέχνης, από τη Σμύρνη του χθες στη ζωντανή παράδοση του σήμερα.

Επιμέλεια - Παρουσίαση: Γιώργος Ντόβολος

Σαββατοκύριακο 18 - 19 Απριλίου 2026, 07:00

Συντονιστείτε στο Τρίτο Πρόγραμμα 90,9 & 95,6 και διαδικτυακά (live ή on demand) στο ERT εcho.