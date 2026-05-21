Η σοφία της Παύσης

Υπάρχουν περίοδοι στη ζωή που όλα μοιάζουν να έχουν σταματήσει. Προσπαθείς, πιέζεις τον εαυτό σου, θέλεις να προχωρήσεις, όμως κάτι μέσα σου μοιάζει να αντιστέκεται. Και τότε έρχεται η σκέψη: «Έχω κολλήσει.»

Αλλά τι γίνεται αν το πρόβλημα δεν είναι ότι είσαι κολλημένος — αλλά ο τρόπος που ερμηνεύεις αυτό που ζεις;

Σε αυτό το επεισόδιο μιλάμε για τις περιόδους στασιμότητας, την εσωτερική κριτική φωνή, τον φόβο της αποτυχίας, την ανάγκη ελέγχου και την πίεση να είμαστε διαρκώς δυνατοί και παραγωγικοί.

Μέσα από σύγχρονη ψυχολογία και πρακτικά εργαλεία, εξερευνούμε πώς μπορούμε να σταματήσουμε να πολεμάμε τον εαυτό μας, να αποδεχτούμε όσα νιώθουμε και να ξαναβρούμε την κίνησή μας.

Γιατί ίσως τελικά δεν χρειάζεται να πιέζεις περισσότερο.

Ίσως χρειάζεται να θυμηθείς κάτι απλό:

Δεν είσαι κολλημένος. Ίσως απέχεις μία απόφαση από το να ξαναβρείς τον δρόμο σου.

