Η Συραγώ Τσιάρα για την Έκθεση της Συλλογής Κωστάκη στην Πινακοθήκη

Την Συραγώ Τσιάρα διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, καλεί η Κατερίνα Ζαχαροπούλου για μια παρουσίαση της σπουδαίας επετειακής έκθεσης που παρουσιάζεται στην Εθνική Πινακοθήκη σε συνεργασία με το MOMUS – Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης – Συλλογή Κωστάκη στην 18η εκπομπή του τρέχοντος Κύκλου της ΕΠΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ, το Σάββατο 04 Ιουλίου, στις έξι το απόγευμα, στο Τρίτο Πρόγραμμα.

Συραγώ Τσιάρα

Η έκθεση με τίτλο «Ο Κόσμος της Πρωτοπορίας: Πόλη, Φύση, Σύμπαν, Άνθρωπος», με διάρκεια από τις 15/4 μέχρι τις 29/9 2026, σηματοδοτεί τη συμπλήρωση τριάντα ετών από την πρώτη μεγάλη παρουσίαση της Συλλογής Κωστάκη στην Ελλάδα.

Γεώργιος Κωστάκης

Η Συραγώ Τσιάρα σημειώνει πως η νέα έκθεση στην Εθνική Πινακοθήκη επανεξετάζει τη Συλλογή μέσα από το πρίσμα της σχέσης ανθρώπου και περιβάλλοντος. μια θεματική που στη Ρωσία των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα αποτέλεσε κρίσιμο πεδίο καλλιτεχνικής έρευνας.

Η έκθεση αναδεικνύει, μέσα από τρεις θεματικές, τη μετάβαση από τον κανόνα στο πείραμα, από τη σύμβαση στην ουτοπία, καθώς η τέχνη συνομιλεί με τις πολιτικές, ιδεολογικές και αισθητικές αναζητήσεις της εποχής.

Η συζήτηση εστιάζει στις θεματικές της έκθεσης: Πόλη, Φύση, Σύμπαν, Άνθρωπος, ενώ αναφέρονται παραδείγματα έργων και δημιουργών ανά ενότητα.

Η σπουδαιότητα της Συλλογής Κωστάκη φωτίζεται ακόμη περισσότερο καθώς τα έργα που παρουσιάζονται στην Εθνική Πινακοθήκη κάτω από τις τέσσερις θεματικές ενότητες τεκμηριώνουν την επίδραση της Ρωσικής Πρωτοπορίας σε όλο το φάσμα της μοντέρνας τέχνης ,στους πειραματισμούς, στη σχέση της τέχνης με όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης συνειδητότητας μέσα στο κόσμο.

Η Συραγώ Τσιάρα υπενθυμίζει ακόμη στοιχεία της ζωής και της προσωπικότητας του συλλέκτη Γ. Κωστάκη που καθόρισαν το μέγεθος της αξίας της συλλογής του.

INFO

Η Εποχή των Εικόνων στο Τρίτο

Κάθε Σάββατο στις 18:00

με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho