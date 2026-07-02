Ποιες είναι οι Αντιγόνες των Καλαβρύτων;

Ποια ήταν η επόμενη μέρα του Ολοκαυτώματος των Καλαβρύτων; Ποιοι ξανάχτισαν την πόλη από το μηδέν; Και πώς γράφεται η Ιστορία όταν αφηγητές της είναι οι γυναίκες;

Αυτό και το επόμενο Σάββατο, 4 και 11 Ιουλίου, στις 13:00, στη Φωνή της Ελλάδας, οι “Ιστορικοί Περίπατοι” ταξιδεύουν στα Καλάβρυτα και, μέσα από μια έμφυλη προσέγγιση της ιστορίας, φωτίζουν τις γυναίκες που, μέσα από την απώλεια, τον πόνο και το πένθος, χωρίς μίσος αλλά με τη δύναμη της αγάπης, ξανάχτισαν την πόλη τους, κράτησαν όρθια την κοινωνία και διατήρησαν ζωντανή την ελπίδα.

Καλεσμένες της εκπομπής είναι δύο γυναίκες που συνδέονται με το θέμα τόσο επιστημονικά όσο και βιωματικά.

Η Νάντια Κωνσταντίνου, δικηγόρος, Γραμματέας της Ένωσης Θυμάτων Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος και απόγονος οικογένειας που βίωσε με τον πιο τραγικό τρόπο το Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων. Η προσωπική αυτή οικογενειακή ιστορία αποτελεί το υπόβαθρο της πολύχρονης δράσης της για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, τη διεκδίκηση της δικαιοσύνης και την ανάδειξη του καθοριστικού ρόλου των γυναικών στη μεταπολεμική κοινωνία των Καλαβρύτων.

Μαζί της, η Φωτεινή Γουσέτη, εικαστικός και διδάκτορας Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Αν και δεν κατάγεται από τα Καλάβρυτα, η πολυετής παρουσία της εκεί ως καθηγήτριας καλλιτεχνικών μαθημάτων δημιούργησε έναν βαθύ και διαρκή δεσμό με τον τόπο. Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια μελετά την κοινωνία των Καλαβρύτων και το συλλογικό τραύμα που διαμόρφωσε την ταυτότητά της, συνδυάζοντας την ανθρωπολογική έρευνα με την καλλιτεχνική δημιουργία.

Η Νάντια Κωνσταντίνου και η Φωτεινή Γουσέτη είχαν την επιστημονική και δημιουργική επιμέλεια του αφιερώματος. Επέλεξαν το αρχειακό υλικό, διαμόρφωσαν τη δραματουργία, πρότειναν τα τραγούδια και τα ηχητικά ντοκουμέντα, συνθέτοντας ένα ξεχωριστό ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ.

Ακούστε το δίπτυχο αφιέρωμα στα Καλάβρυτα του χθες και του σήμερα, μέσα από τον φακό της γυναικείας εμπειρίας, της συλλογικής μνήμης και της ανθεκτικότητας.

Παραγωγή – παρουσίαση: Μαριλένα Κατσίμη

Μετάδοση Α Μέρους: Σάββατο 4 Ιουλίου 2026, 13:00 ώρα Ελλάδας

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