Ο Χρίστος Γεωργάλας στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Ο Χρίστος Γεωργάλας, καθηγητής Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου θα είναι καλεσμένος στην εκπομπή «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια» στις 5 Ιουλίου στις 22:00, στο Δεύτερο Πρόγραμμα.

Συζητάμε για το βιβλίο του «Ημερολόγιο Γάζας» από τις Εκδόσεις Τόπος. Ο Χρίστος Γεωργάλας βρέθηκε για δεύτερη φορά στη Γάζα, στο νοσοκομείο Νάσερ, ως εθελοντής για ένα μήνα την Άνοιξη του 2025. Το βιβλίο αυτό αποτελείται από σημειώσεις που κράτησε και φωτογραφίες που τράβηξε ζώντας και δουλεύοντας στο μεγαλύτερο ενεργό νοσοκομείο της Γάζας, Απρίλιο και Μάιο του 2025. «Δεν ήρθα στην Παλαιστίνη γιατί τους λυπάμαι, ήρθα γιατί τους θαυμάζω» το μότο του.

Περισσότερο από μια καταγραφή σε πρώτο πρόσωπο μιας γενοκτονίας, είναι ένας φόρος τιμής στη δύναμη και την ομορφιά των ανθρώπων της Γάζας και των υγειονομικών της, των πραγματικών ηρώων αυτής της ιστορίας.

Τα έσοδα του βιβλίου θα δοθούν στη ΜΑΡ – Medi

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7

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