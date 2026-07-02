«Πόλη, βουνό ή θάλασσα;»

Ο Ιούλιος μπήκε, το καλοκαίρι βρίσκεται στο peak του κι όλοι αν δεν έχουμε ήδη φύγει ανυπομονούμε να έρθουν οι καλοκαιρινές μας διακοπές…. Το χωριό παραμένει για πολλούς ένας πολύτιμος προορισμός, όμως δεν είναι πια η μοναδική απάντηση. Στις επόμενες εκπομπές του “Οn the Road” θα προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε ποια εκδοχή διακοπών μάς ταιριάζει περισσότερο, αρχής γενομένης την Παρασκευή 3 Ιουλίου, όπου ο Μιχάλης Ατσάλης και η Ολίνα Γεωργακοπούλου, aka Olina Alsi, έρχονται να κουβεντιάσουν μαζί μας για city breaks, staycations και την «παράλληλη πόλη που χορεύουνε όλοι».

Παραγωγή – παρουσίαση: Αριάδνη Σοφία – Κούρη

Μετάδοση: Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026, 13:00 ώρα Ελλάδας

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